La entrevista de Xipolitakis esta tarde 05:07

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 18:34

En medio del duro proceso de separación con su exmarido, Victoria Xipolitakis salió al cruce de las acusaciones de Javier Naselli, quien la había tildado de "narcisista psicótica", y le respondió: "Pensé que me estaba cargando por la nariz".

En las últimas horas, el economista había asegurado que la madre de su hijo era "una enferma de narcisismo psicótico y alucinación mental grave". También aseguró que su hijo "es rehén" de la situación: "Sigue preso sin haber visto la luz desde hace 9 meses", dijo.

Hoy, en una entrevista con Incorrectas, por América, la modelo retomó el cruce y explicó que le habían comentado los dichos de su ex. "Yo no sabía ni lo que me decía. Me dijeron que me dijo narci... narci... yo pensé que me estaba cargando por la nariz", dijo Xipolitakis, que fue interrumpida por Moria Casán, quien le explicó el término y le contó la fábula de Narciso.