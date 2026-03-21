BTS volvió a los escenarios después de cuatro años con un show en vivo desde Seúl y los fanáticos estallaron

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de cuatro largos años, finalmente los siete integrantes de BTS volvieron a pisar juntos un escenario y le regalaron a los fanáticos un momento único. En 2022, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se vieron obligados a poner en pausa sus carreras para hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, pero este año volvieron con todo. Tras anunciar su gira BTS World Tour —que incluirá dos presentaciones en la Argentina los próximos 23 y 24 de octubre en un estadio aún a confirmar—, el viernes lanzaron su nuevo disco Arirang y este sábado dieron su primer concierto en vivo en Seúl transmitido por Netflix a nivel global. La emoción de los fans fue total y rápidamente reaccionaron en las redes ante el tan anhelado reencuentro con sus ídolos.

BTS regresó al escenario con un show en vivo desde Seúl (Foto: NETFLIX)

Este sábado 21 de marzo a las 8 (hora argentina) las alertas de los usuarios de Netflix se encendieron. ¿El motivo? El estreno de BTS: el comeback en vivo | Arirang, una transmisión en directo del show multitudinario del grupo en la Plaza Gwanghwamun en Seúl. Aunque el eje central del show era interpretar por primera vez sobre el escenario las canciones de su nuevo álbum, que en su primer día vendió 3.98 millones de copias, hicieron algunas interrupciones para interpretar algunos de sus mayores hits como “Butter”, “Dynamite” y “MIC Drop”.

Tras cuatro años, los reyes del K-pop se presentaron en vivo en Seúl ap - Pool Kyodo

BTS volvió a los escenarios en Seúl frente a una multitud; el concierto se transmitió por Netflix (Foto: AFP)

Los fanáticos alrededor del mundo estuvieron prendidos a la plataforma para ver cómo los reyes del K-pop se adueñaban del escenario. Incluso se preocuparon al ver a RM, líder del grupo, sentado en un taburete a raíz de una lesión en el tobillo. Aunque no pudo hacer las elaboradas coreografías, acompañó a sus compañeros y deleitó al público con su talento vocal.

BTS presentó Arirang, su nuevo disco ap - Pool Reuters

RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volvieron a reunirse en el escenario ap - Pool Reuters

“Los reyes regresaron”; “Me están haciendo llorar mucho”; “Dios, cómo los amo, ustedes genuinamente son mi todo”; “BTS está de vuelta”; “¡Volvieron! ¡Estuve viviendo para esto! ¡Dios mío, se ven fenomenales!“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los ARMY, nombre de su fandom, en X.

Los fanáticos reaccionaron al regreso de BTS (Foto: X)

Los fanáticos se emocionaron con el regreso del grupo (Foto: X)

Los mensajes de los ARMY durante el show de BTS (Foto: X)

El show duró una hora y contó con las interpretaciones en vivo, por primera vez, de las nuevas canciones del grupo. El lanzamiento de Arirang lleva apenas 24 horas y ya se convirtió en un éxito total y absoluto con casi cuatro millones de copias vendidas. Incluye un total de 14 temas: “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0″, “No.29″, “SWIM”, “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t jnow ‘bout us”, “One More Night”, “Please” e “Into the Sun”.

El grupo presentó Arirang, su nuevo disco, que en su primer día vendió cerca de cuatro millones de copias ap - Pool Reuters

Ahora, tras el lanzamiento de su nueva discografía y su exitosa presentación en Corea del Sur, la banda se prepara para llevar su música alrededor del mundo. Según estimaciones, el BTS World Tour, con el que recorrerán Asia, América del Sur, Europa y los Estados Unidos entre abril de 2026 y marzo de 2027, podría llegar a superar a Taylor Swift y su The Eras Tour, hasta la fecha, la gira más exitosa de la historia. Su primera presentación será el 9 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang y el 23 y 24 de octubre se presentará en la Argentina.