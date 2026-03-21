El otro detonante inesperado en la relación de Tini Stoessel y Emilia Mernes

El conflicto que atraviesa la industria pop con el distanciamiento de figuras como Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra da mucho de qué hablar. En medio de un aluvión de unfollowers para la artista entrerriana y acusaciones sobre cuestiones de staff, Yanina Latorre brindó detalles del otro motivo que separó a quienes solían hacer colaboraciones juntas y sorprendió a todos.

El conflicto que atraviesa la industria pop con el distanciamiento de figuras como Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra sigue dando que hablar (Fuente: Instagram)

Luego de que el miércoles comentara en SQP (América TV), ciclo que conduce, que Mernes y Duki habrían hecho lo posible para “bajarle” a María Becerra sus shows en River, Yanina sumó información al respecto. “No solo le boicoteó su primer River, sino que Emilia, para que María no tuviera muchos River, reservaba fechas clave que ella creía que iban a ser grosas para que no las pudiera tomar”, aseveró.

Pero aquella es solo una de las tantas razones por las que el vínculo entre la intérprete del disco MP3. y “La Triple T”, que se solidarizó con su colega, dejaron de hablarse. “El año pasado Tini tenía un secreto, una cosa íntima de su vida que no quería que se sepa, nada que ver con la música. Emilia se entera de esta situación de Tini que ella no quería que trascienda”, indicó.

Yanina Latorre brindó información sobre el escándalo del momento (Foto: Captura TV)

En ese sentido, comentó que en el ambiente de la música todos comenzaron a enterarse: “En el ámbito de ellos, esto se empezó a viralizar. Emilia se lo contó a todo el mundo... Y eso fue la cruz”.

A su vez, se refirió a que la ex Rombai se encuentra “deprimida” y, sin filtros, Latorre invitó al mánager de la artista a que la llame para dar su versión de los hechos. “Hoy me enteré de que hay alguien que está preocupado y es el representante de Emilia. Está preocupado por mí, ¿pero por qué no me habla?“, lanzó.

Con su teléfono en mano, la conductora leyó algunos de los datos que le llegaban a su WhatsApp: “Acá me cuenta que de la productora de Duki lo llamaron al representante para ver qué pasaba con esto, porque se le están cayendo los seguidores, porque está recibiendo hate; y el manager de Emilia les dijo textualmente que ya no sabían qué hacer para callarme”. Acto seguido, Latorre los desafió: “Digo, mánager de Emilia, amigo de Emilia, hermano de Emilia... Llámenme”.

Y siguió: “Capaz que ustedes no vienen a hablarme porque no tienen ninguna verdad y es verdad lo de Tini... Porque del entorno de María y Tini hablan y te cuentan esto, y el de Emilia, mudos. Ellos no quieren que yo siga hablando y que, a partir de todo lo que contamos en el programa, ella está desbordada en Japón [donde está de vacaciones con su pareja, Duki]”.

Nicki Nicole, Emilia Mernes y Tini Stoessel en tiempos felices (Foto: Captura de video)

Cabe destacar que el malestar de Tini Stoessel también nació de lo que consideró una falta de códigos, al ver que gran parte de su staff de confianza —estilistas y bailarinas— se trasladó a las filas de la entrerriana durante su retiro temporal en 2024 y no quiso volver a trabajar con ella en su regreso a los escenarios, aparentemente, por un pedido de exclusividad de Emilia Mernes.