Video | Habló Daniel Gómez Rinaldi tras ser herido en un asalto: “Lo que hice fue una locura”

El periodista Daniel Gómez Rinaldi dialogó con un móvil de LN+ sobre el robo que sufrió en la madrugada del viernes en una parada de la línea 39. Según su testimonio, el delincuente le arrebató su teléfono celular y se dio a la fuga. Luego de perseguirlo durante unas cuadras lo aprehendió, le pidió que se lo devuelva y el delincuente lo hirió en la pierna con un cuchillo de cocina. “Lo que hice fue una locura: el cuchillo pudo haber ido a otra parte”, aseguró.

El testimonio de Daniel Gomez Rinaldi en LN+ luego de ser asaltado

“Después de arrebatarme el celular empezó a correr por la calle Talcahuano. Lo perseguí pero en un momento lo perdí de vista, hasta que escuché un portazo. Entonces seguí unos metros más y vi que había dos containers de basura”, reconstruyó Gómez Rinaldi. “Abrí uno y ahí estaba su cara”, agregó.

Con el delincuente adentro del cubículo, el periodista empezó a gritarle que le devuelva el celular. “Pero él no me decía nada. Estaba callado”, explicó Rinaldi. Luego de varios minutos de insistencia, el ladrón salió y Rinaldi lo agarró de las solapas de su campera. “En ese momento sacó un cuchillo tipo sierrita de cocina y me dio dos puntazos sobre el muslo”, relató.

Rinaldi con LN+

Una llamada salvadora

Luego de herir a Rinaldi, el delincuente salió corriendo y dos minutos más tarde arribó la Policía. Además de auxiliarlo, los oficiales le pidieron al periodista su número de teléfono. Al marcar se dieron cuenta que el celular estaba adentro del container. Según Rinaldi, el delincuente tenía unos 35 años. Las autoridades aún no dieron con su paradero.

“Después llegó gente del SAME y una de las enfermeras me dijo: ‘la sacaste barata’ , me higienizaron y me llevaron a realizar la denuncia. Una vez en la comisaría, los policías le aseguraron a Rinaldi que era posible acceder a las cámaras de la zona para intentar localizar al delincuente. “No tengo miedo, pero le pido a la gente que no haga lo que hice yo”, concluyó el periodista.