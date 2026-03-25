El periodista Rolando Barbano denunció el robo de su celular en el recital de AC/DC y mostró hasta dónde lo rastreó

El periodista Rolando Barbano denunció que el lunes por la noche fue víctima del robo de su teléfono celular durante el recital de la banda AC/DC, en el estadio Monumental de River Plate, y aseguró que logró rastrearlo hasta Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

Según relató, asistió al evento junto con su hijo de 14 años al sector del campo. En un momento del show, una persona lo reconoció y se acercó a saludarlo. Fue entonces cuando ocurrió el arrebato.

“Empezó una de las canciones más populares de la banda, el hombre se me acercó, me saludó y me agarró de costado”, recordó. “Me quise ir sobre mi hijo, porque se me alejaba en la multitud, y ahí sentí el tirón. Cuando metí la mano, me había abierto el cierre y me había sacado el teléfono. Es difícil protegerse de esto”, explicó en diálogo con América TV.

Rolando Barbano sufrió el robo de su teléfono celular en el concierto de ACDC en River

“La primera pregunta que me hice fue: ¿para qué llevé el celular? Pero me respondí: ahora las entradas son todas con el teléfono. Estás obligado a ir con el teléfono al recital“, cuestionó. “El hecho de que la entrada esté digitalizada no te deja alternativa”, insistió.

Luego, reconoció que durante el concierto, en parte, descuidó sus pertenencias: “Estaba más atento a mi hijo que a la música”. Y contó cómo había ido preparado: “Llevé una campera con cierres. Ahí metí el celular y las llaves de casa. También podría haber llevado una riñonera”.

Una vez en su casa, utilizó la función de los teléfonos iPhone para rastrear el dispositivo. Según explicó, pudo ubicar la señal en tiempo real en un domicilio del conurbano bonaerense. “Apareció dos horas después del recital en el distrito de Lanús, calle Coronel Lucero al 1800”, precisó.

La última vez que ACDC tocó en Buenos Aires convocó a 200.000 espectadores en tres noches en 2009, también en River Tadeo Bourbon

El canal dispuso un móvil periodístico en la zona, desde donde aseguraron que se realizó el reclamo en la comisaría principal de Valentín Alsina, pero que la Policía requería la orden de un juez para avanzar con el allanamiento en el mencionado domicilio.

Tres noches en River Plate

La mítica banda australiana AC/DC dio el lunes el primero de los tres shows que tiene previstos en el estadio Monumental de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Los siguientes son este viernes 27 y el martes 31.

Las próximas fechas de ACDC en River son el 27 y 31 de marzo Tadeo Bourbon

La agrupación liderada por Angus Young y Brian Johnson destacó con un compilado de canciones en las que alternaron algunos de sus más conocidos hits y pistas de sus más recientes trabajos, como el álbum que da nombre al tour mundial: Power Up.

Con 20 álbumes de estudio y otros seis en vivo -uno de ellos grabado en el Monumental la última vez que habían tocado suelo argentino- la banda se entregó a la intensidad del público, que ansiaba su vuelta al país desde aquellas tres noches en diciembre de 2009 en el Black Ice Tour.