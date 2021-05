Paramount+ prepara ciclos con Susana Giménez, Pampita, Marley y el jurado de MasterChef

Se viene una agenda movida para la plataforma Paramount+ para la segunda mitad de 2021. Desde realities con celebridades a ficciones con sello autoral, ya comenzaron a filmarse y a preproducirse envíos que eventualmente también llegarían a la pantalla de Telefe. Por lo pronto, la ficción El primero de nosotros es la única cuyo desembarco en el canal ya es un hecho.

El primero de nosotros

El primero de nosotros: Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro protagonizarán la nueva ficción de Telefe Collage

La nueva novela de Telefe empezó a grabarse en marzo pasado, con los protagónicos de Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro, e intervenciones secundarias de Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. La ficción cuenta la historia de un grupo de amigos que sufre un gran cambio al enterarse que uno de ellos, Santiago, padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza aquellos deseos profundamente aquietados que viven en cada uno. El amor y la unión que proviene de ellos llenará de vida y sentido el tiempo de un camino que tiene un final anunciado.

El libreto de la tira, que mezclará el humor con el drama, está a cargo de Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo. En tanto, la producción contará con dos unidades operativas bajo la dirección de Pablo Vásquez y Pablo Ambrosino, respectivamente; y la supervisión y dirección integral de Jorge Bechara, quien estuvo a cargo de la aclamada serie Monzón.

De acuerdo a lo que comunicó Telefe, la serie se rodará en Buenos Aires bajo rigurosos protocolos y estrictas medidas de cuidado de la salud y, según pudo saber LA NACION, también estará disponible en Paramount+.

Los enviados

Juan José Campanella dirige la miniserie para Paramount+ que mezcla ribetes policiales con lo místico, con dos sacerdotes como figuras centrales; Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) es uno de los protagonistas de la ficción Emiliano Lasalvia - Archivo

Ya se puso en marcha el rodaje de otra de las ficciones que se estrenarán, en este caso, en Paramount+. En la Ciudad de México se inició la filmación de Los enviados, el nuevo proyecto del realizador Juan José Campanella. Se trata de una miniserie de ocho episodios que llegará al servicio de streaming a fines de este año y, de acuerdo a lo trascendido, contará la historia de “dos hombres en busca de sus almas”, según adelantó el director argentino.

El proyecto, sobre el que Campanella había hablado con LA NACION en junio de 2020, tiene como protagonistas a dos sacerdotes que trabajan para la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, quienes deberán investigar y corroborar si los milagros que se proclaman en diversas partes del mundo responden a la verdad o a una mera fantasía. El dúo es enviado a México para conocer el caso de otro sacerdote que desapareció tras experimentar una supuesta curación milagrosa.

Miguel Ángel Silvestre, actor de Sense8 y Sky Rojo, al frente de Los enviados Getty Images

En diálogo con Variety, Campanella adelantó que en Los enviados mezclará suspenso, ribetes místicos, y algo de comedia, “junto con historias humanas y los dilemas que los sacerdotes sufren respecto a sí mismos y en relación con la sociedad y con la fe”. Protagonizan Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez, e Irene Azuela.

Por otro lado, se están trabajando en cuatro realities con figuras famosas al frente, con proyección a estrenar en julio, agosto, septiembre y octubre, producidos para Paramount+. Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de ellos se verá también por la pantalla de Telefe.

Susana, invitada de honor

Susana Giménez, mano a mano con diversas figuras Archivo

Susana Giménez será la invitada de amigos y celebridades internacionales en sus lujosas casas, donde los entrevistará con su clásica espontaneidad. El público también tendrá un lugar en la mesa, donde sus estrellas favoritas compartirán con la conductora sus mejores experiencias, comidas favoritas, actividades y mucho más. El reality tiene una conexión con los especiales que Giménez realizó para la pantalla de Telefe en 2017 y 2018, que funcionaron muy bien en términos de audiencia.

Siendo Pampita

Pampita Ardohain, íntima en su incipiente documental Pampita Ardohain Instagram

Siendo Pampita es una serie documental de 10 episodios que muestra la vida de la famosa conductora y modelo argentina, Carolina “Pampita” Ardohain. El público está invitado a adentrarse a su mundo en el que abre las puertas de su vida como mujer de negocios, celebridad, madre y esposa. El reality ya se está grabando, porque registrará también la cotidianidad de Pampita mientras cursa su embarazo.

“Es sobre mi embarazo y cómo, en este estado, hago un montón de otras cosas. Tengo muchos emprendimientos que desarrollo con distintos socios, dos programas de tele... Es como le pasa a cualquier mujer moderna, que puede hacer muchas cosas a la vez. Se va a mostrar mi intimidad pero muy cuidada. No son muchos capítulos. Quería poder mostrarle a la gente que me sigue y me quiere este momento especial, maravilloso y mágico que estoy viviendo. Además, me queda un recuerdo para siempre a mí también y para mostrárselo a toda la familia el día de mañana. Es muy emocionante el regalo que le va a quedar a esta familia”, le adelantó Ardohain a Revista ¡HOLA!.

Pampita, en el centro de un reality Gabriel Machado

Su marido, Roberto García Moritán, también brindó algunos detalles. “El reality show va a estar obviamente centrado en ella, y yo acompañaré en los lugares que me correspondan. La idea es mostrar lo fantástica que es como madre, lo increíble que es como empresaria y como son sus rutinas. Todos los demás acompañaremos cuando haya que hacerlo. A mí me toca en algunas cuestiones, por lo que tengo entendido, pero solo porque estoy casado con ella”, reveló.

Marley & Mirko

Marley & Mirko, dúo imbatible Instagram:@marley_ok Instagram (Crédito Personalizado)

Una mirada exclusiva a la vida de uno de los conductores más queridos de la televisión argentina, Alejandro “Marley” Wiebe, y su hijo, Mirko. Esta serie muestra la vida cotidiana del conductor de éxitos como Por el mundo, La Voz Argentina y Minuto para ganar, criando a un niño como padre soltero mientras reflexiona sobre su relación con su hijo, que ya es toda una estrella en las redes sociales.

Manos arriba, chef

El jurado de MasterChef Celebrity tendrá su propio reality ADRIAN DIAZ BERNINI

Los reconocidos chefs Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, quienes actualmente integran el jurado del exitoso reality gastronómico MasterChef Celebrity, competirán entre sí para averiguar quién es el mejor chef. Lo harán liderando equipos con participantes no famosos, que prepararán platos distintivos en una competencia cronometrada donde no pueden usar sus propias manos para cocinar. El reality estrenará en Paramount+ un capítulo por semana.

