Vinculan a Natalie Pérez con un reconocido empresario teatral: de quién se trata

Después de que a mediados de abril dijera en La Noche de Mirtha (eltrece) que estaba soltera, Natalie Pérez encontró nuevamente el amor y lo hizo de la mano de Tomás Rottemberg, hijo de Carlos Rottemberg. Pese a que ninguno de los dos confirmó el rumor, este empezó a cobrar fuerza en las últimas horas, cuando el periodista Gustavo Méndez brindó detalles al respecto.

Gustavo Méndez fue quien confirmó la noticia (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez)

“Primicia: Natalie Pérez y Tomás Rottemberg están saliendo”, escribió el cronista de Mujeres argentinas (eltrece) desde su cuenta de Instagram y agregó: “La exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral, tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando“.

Y completó: “Tomás es el hijo del histórico productor Carlos Rottemberg, dueños y programadores de las salas Multiteatro y MultiTabaris de calle Corrientes”.

TM PATRICIO PIDAL/AFV

Horas más tarde, Adrián Pallares comentó que se había comunicado con el joven, quien junto a su padre dirige la mayor empresa de salas teatrales de Argentina. “Hablé con él porque lo conozco desde chico y cuando le pregunté por Natalie Pérez, me dijo que salieron un par de veces“, contó. “Y me dijo: 'No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común‘“, añadió.

La información sobre el nuevo vínculo de la cantante llegó luego de que fuera vinculada a Adrián Suar en el programa de Mirtha Legrand, noche en la que compartieron la ‘Mesaza’. En aquel entonces, ‘La Chiqui’ percibió cierta química entre los protagonistas de la película Mazel Tov (Star+). “¿Ustedes no salen?”, lanzó la conductora y el productor le respondió: “¿Natalie y yo? ¿Somos novios? ¿Vos sospechás que estoy saliendo con Natalie?“.

Natalie Pérez (izquierda) junto a Adrián Suar y Sandra Borghi en La Noche de Mirtha (Foto: Captura TV)

“¿Sospecho bien o mal?”, repreguntó Legrand. Mientras que, por su parte, la actriz expresó: “Yo no te quiero contradecir porque empezamos mal el programa”, a lo que él bromeó: “No se la contradice a la conductora. Si la conductora dice que estamos saliendo...”.

Pero lejos de dar el brazo a torcer, la diva quiso saber cuál era el estado sentimental de la artista. “¿Tenés novio?”, indagó. "No. ¿Seré una hincha pelotas? Ya llegará el amor“, le respondió.

Natalie Pérez y Adrián Suar enfrentaron rumores de romance en lo de Mirtha Legrand

Sin embargo, eso no fue todo. Días después, Pérez dialogó con Catalina Dugli en Agarrate Catalina (La Once Diez) y se sinceró sobre su paso por el legendario ciclo: “No me sentí cómoda porque fue una mesa en la que me retaban de todos lados. Pero no importa, yo lo tomo como una gracia”.

“En el momento creo que actué más o menos bien. Me dio gracia, me dio ternura. Pensé: ‘Qué ocurrente’. Como no tengo que darle explicaciones a nadie porque no estoy en pareja, no me molesta”, continuó.

Natalie Pérez habló de la pregunta de Mirtha Legrand sobre su supuesto romance con Adrián Suar (Foto: Captura X/@Laoncediez)

Por último, se refirió a Suar: “Yo no sé qué situación sentimental tiene actualmente Adrián. Para él también podría haber sido incómodo. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona la televisión, la mesa de Mirtha…”.