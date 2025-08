Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi y compartió los chats de WhatsApp con su médico para desmentirlo: “Jamás consumí”

Wanda Nara rompió el silencio mediante las historias de Instagram y apuntó contra Mauro Icardi, padre de sus hijas, Francesca e Isabella. En medio del juicio por el divorcio y por un arreglo legal para constituir un régimen de visitas, la mediática redactó un texto extenso en el que aseguró que el futbolista la acusó de consumir “sustancias”. Esto podría perjudicar la tenencia de las pequeñas, por lo que ella alegó que es una estrategia para llevárselas a Turquía.

Desde que Icardi y Nara se separaron en el 2024, nada entre ellos volvió a ser como antes. María Eugenia “La China” Suárez apareció nuevamente en escena como novia del delantero del Galatasaray, mientras que la figura de Telefe mantuvo un romance con Elián Valenzuela (L-Gante). Entre las disputas de expareja, sus hijas quedaron en el medio y fueron víctimas de las pretensiones de sus padres para obtener la custodia total. Eso llegó a un límite este lunes, cuando se abrió otro frente de batalla.

El descargo de Wanda Nara donde asegura que Mauro Icardi la acusó de consumir "sustancias" (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En la red social antes mencionada, Nara escribió: “Tenés que ser muy hijo de pu***. Sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia, que jamás consumí ni antes ni mucho menos ahora”.

Y agregó: “Todo con el fin de querer sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace más hijo de pu***, ya que de una y mil maneras todos expresaron no querer vivir con vos, ni verte. Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social es tema de la Justicia. Pero me cansé de que me acuses desde que te dejé, con algo nuevo siempre. Y de las mentiras para cumplir con tu amenaza”.

En este chat, Wanda mostró cuán angustiada estaba por conocer el resultado de sus análisis de sangre, aunque no reveló la fecha de los mismos (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Este descargo por parte de Nara llegó a un día de haber compartido el cumpleaños de 15 de una de las sobrinas del futbolista en Rosario. Allí, el clan Icardi recibió a la mediática y a las niñas, Francesca e Isabella.

Con el propósito de demostrar que lleva un control cotidiano, agregó junto a ese texto una serie de capturas de chat con su médico de confianza. Si bien no especificó en detalle la fecha de todos, se presume que algunos corresponderían al momento en que habría recibido el diagnóstico.

Wanda Nara le manifestó a su médico tener mucha angustia por sus cinco hijos (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En la primera foto puede leerse el mensaje que Wanda Nara le mandó al profesional: “Estoy a la espera de estos análisis. Mañana me iban a hacer lo de la médula, lo prefiero hacer todo en el Fundaleu. Y me llevo Hideoxiurea para bajar los glóbulos blancos. Estaban esperando esos análisis”. Y luego puede verse en esa charla que ella manifestó: “Tengo mucho miedo y angustia Miguel, lo antes que pueda hacer todo mejor. Estamos muy angustiados”.

A continuación, subió otra captura de un segundo día, a poco de conocer los resultados de la prueba de sangre. “Yo me apoyo totalmente en vos. Prefiero no escuchar más nada. Tengo mucha angustia por mis 5 hijos”.

En este chat, Wanda mostró los documentos con los informes médicos, correspondientes al control de su enfermedad (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Después enseñó los archivos con los resultados y parte del tratamiento que el médico le envió. “Lo importante es que tengas actitud positiva, de ‘me voy a curar’. Por ahora tenés que pensar en vos. Para que tus familiares estén bien, tenés que estarlo vos”, le sugirió el profesional.

En el chat, Wanda Nara demostró cómo hasta el año pasado seguí en controles rutinarios para conocer el estado de su enfermedad (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Más adelante él le recomendó enviarle un extraccionista de sangre a su casa ante la presencia de periodistas en el ingreso a la Fundación Fundaleu. Ante esto, Nara contestó: “Sí, mejor, por los nenes. Porque salen a decir de todo y el otro día no me vieron”. Esta última conversación corresponde al 24 de octubre del 2024, casi un año después de haber sido diagnosticada con leucemia mieloide crónica.