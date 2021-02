Virginia Lago ganó el Estrella de Mar de Oro

MAR DEL PLATA. La cartelera de espectáculos de este verano es, sin lugar a dudas, la más extraña y austera en décadas. Corta de títulos, flaca de estrellas y, más llamativa aún, ausente de esos escándalos que suelen ser parte del motor promocional de obras y artistas.

Con unas pocas salas abiertas y otras tantas marquesinas encendidas la temporada teatral marplatense aun sobrevive. Y en medio de las sombras de esta pandemia vivió anoche su tradicional fiesta con la entrega de los premios Estrella de Mar.

Una brisa de aire fresco para la actividad, en medio de este escenario tan distinto e incierto. Y que sirvió para reencontrarse con aplausos. Los del final y más emotivos, con el premio mayor, fueron para la actriz Virginia Lago, protagonista de la obra “Gracias, María Elena”. Primero ganó en el rubro por labor en comedia dramática y, apenas unos minutos después, el intendente Guillermo Montenegro le entregó el Estrella de Mar de Oro 2021.

“Estamos en la trinchera con lo que amamos”, dijo, emocionada, sobre esta decisión de venir a la costa en un momento muy difícil, pero no lo suficiente como para alejarla de su pasión por el teatro.

La ceremonia organizada como de costumbre por el Ente Municipal de Turismo se cumplió esta vez en los jardines de la Villa Victoria Ocampo, al aire libre y con protocolos para tener una presencia limitada y distante entre autoridades, jurados y nominados. Estos últimos surgidos de 110 espectáculos que se inscribieron, en su mayoría de producción local.

Carlos Rottemberg, histórico y principal protagonista de la oferta de salas en la ciudad, había advertido antes del inicio de la temporada que el teatro tendría este verano una presencia “simbólica” porque sabían que de ninguna manera resultaría negocio subir a escena con aforos tan limitados, por debajo del 30% de la capacidad de sala.

En la decisión lo acompañó un grupo de propietarios de teatros y productores que, después de casi diez meses de inactividad, estuvieron dispuestos a pensar mucho más en encender las luces y levantar el telón que en los ingresos por boletería.

A la pandemia se sumó la crisis económica, que terminó de dar forma a un movimiento turístico más que limitado en la ciudad. Para algunos sectores, el de menor rendimiento en décadas. Precio que el teatro pagó caro, con algunas obras que tuvieron que despedirse a poco de debutar por falta espectadores.

Mauricio Dayub obtuvo el Estrella de Mar de Oro la edición anterior Mauro Rizzi

El jurado trabajó esta vez con nueva modalidad a partir de actual contexto. Si bien tuvieron oportunidad de asistir a las salas, sus integrantes pudieron ver la totalidad de las obras mediante streaming.

En la lista de ganadores durante la ceremonia de anoche no se acumulan nombres rutilantes. Sí unos cuantos algunos fieles a la cartelera local, decididos a marcar presencia con la certeza de salir a escena cada noche con muy pocas butacas disponibles y muchas menos ocupadas. El resto, apasionados marplatenses que con mucho pulmón sostienen la actividad 365 días al año. Por lejos fueron los más efusivos a la hora del festejo, barbijos mediante.

El reconocimiento del final a Virgina Lago premió también parte de esa presencia reiterada que ella ha tenido en esta ciudad desde hace 40 años, con distintas y periódicas escalas, ya sea con elencos o unipersonales, en salas comerciales o estatales. Pero siempre destacada por su calidad y brillantez profesional.

Tanto que su desembarco en esta temporada se dio casi como capricho: sentía que debía estar aquí pero no tenía sala disponible. Por eso recaló en El Séptimo Fuego, un espacio del circuito alternativo en donde puso en escena este tributo a María Elena Walsh que comparte con su marido, Héctor Gióvene, y el músico Mario Corredera. Por problemas y complicaciones que llegaron con los cambios de fases, horarios y restricciones por las medidas sanitarias, solo tuvo cuatro funciones para un máximo de 30 espectadores.

“Esto es como una novela. Anoche, con toda la amargura, debimos terminar. Hola, chau. Esta mini temporada pasará a la historia”, dijo entonces a La Nación cuando enero recién arrancaba y se resignaba a lo parecía haber sido apenas un encantador suspiro.

La posibilidad de continuar se dio a partir desde un ofrecimiento del municipio, que le propuso continuar en Villa Mitre, un espacio pleno de verdes donde programó siguientes presentaciones de esta obra que le permitió seguir aquí y abrazarse anoche a este merecido Estrella de Mar de Oro.

Esa misma distinción había quedado el año pasado en manos de Mauricio Dayub. Este verano y a pesar de todas las dificultades también volvió a apostar a la ciudad con su obra “El equilibrista”. Desde esa condición decidió no inscribirse en la competencia y anoche acompañó pero desde la platea. Fue para aplaudir a sus colegas y, por su apoyo a la ciudad, la organización le entregó una mención especial.

Esta es la lista de ganadores de los premios Estrella de Mar 2021

Microteatro

“Salomé”

Espectáculo de teatro marplatense

“El enfermo imaginario”

Espectáculo infantil

“Aladdin y la genio maravillosa”

Música original

Sebastián Del Hoyo por “Del Hoyo trío”

Transformismo

“Mujeres en tiempos de risas”

Vestuario

Alejandro Gallego por “Mar del Plata la revista”

Labor marplatense

Nando José por “Elipsis, fijate bien”

Revelación

Joaquín Oliva Uberuaga por “Recital de piano”

Coreografía

Marcela Mouriño por “El color del folklore”

Autor Nacional

“Una rosa blanca” de Cecilia D’ Angelo

Stand up

Ezequiel Campa por “Cheto y choto”

Dirección marplatense

Sergio Lanchas por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”

Iluminación

Yonatan González y Leandro Ángelo por “Mar del Plata la revista”

Música clásica

Horacio Lavandera “Concierto en homenaje a Astor Piazzolla”

Espectáculo de danza

“El color del folklore”

Espectáculo unipersonal

“Carta de amor a Salvador”

Espectáculo de música marplatense

Del Hoyo trío

Producción integral marplatense

Carlos Petón Producciones por “El mágico duende guardián recargado”, “La vacuna del humor” y “Patria Soy folklore urbano”; en coproducción con Diego García Moyano por “Mujeres en tiempos de risas”; y en coproducción con Kiene Soneto por “Devolveme mi cuerpo”

Tributo

“RAM: From Liverpool to Mar del Plata” tributo a The Beatles

Variedades

“Mar del Plata la revista”

Drama y/o comedia dramática

“200 golpes de jamón serrano”

Producción artística

Alzúa Producciones en coproducción con Arteando Producciones por “Mar del Plata la revista”, “Mashup”, “Por culpa del 14G”, “Rejuntados” y “Tomalo con Soda”

Dirección

Greta Risa por “Sueño de una noche de verano”

Escenografía

Bramaicas Producciones por “Nada es igual”

Recital

Julia Zenko “Vuelvo a ser luz”

Comedia

“Sueño de una noche de verano”

Espectáculo de humor

“Nada es igual”, Sergio Gonal

Espectáculo alternativo

“Una noche en el café concert”

Labor de reparto

Clarita Campos por “Sueño de una noche de verano”

Labor de comedia

Omar Capacci por “Devolveme mi cuerpo”

Labor de drama y/o comedia dramática

Virginia Lago por “Gracias, María Elena”

Estrella de Mar de Oro

Virginia Lago