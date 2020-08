La conductora de Nada Personal elogió al dirigente social y lo hizo sonrojar Crédito: elnueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 11:18

Viviana Canosa, la conductora de Nada Personal (elnueve), dialogó anoche con el dirigente social Juan Grabois y lo hizo sonrojar. "Para mí él es un gran provocador", dijo contundente Canosa. Grabois le respondió picante: "Me parece que estás proyectando con eso de provocador". Ella no se quedó atrás y redobló la apuesta: "Tal vez entre provocadores nos entendemos".

Según la conductora, Grabois no estaba enojado como otras veces en las que lo entrevistó. "Hoy estás más amoroso que nunca Juan, ¿te está pasando algo en especial?", le preguntó simpática. El dirigente de la UTEP se sonrojó y le respondió "capaz sos vos". Canosa siguió con los halagos: "Te estoy viendo con mucha ternura, te veo bien, hoy no estás enojado, estás super maduro, sensible, equilibrado es la palabra".

Juan Grabois sonrojado por los halagos que le dijo Viviana Canosa Crédito: elnueve

También Canosa le recordó su impuntualidad: "Él es una estrella de rock, siempre llega tarde". Además, la conductora lo siguió elogiando y destacó su compromiso con la causa: "Con Juan me encanta hablar de muchas cosas y es un militante que no usa traje de funcionario". Canosa estaba haciendo referencia a una frase del jefe de Gabinete Santiago Cafiero en la que decía que él era un militante que se puso circunstancialmente el traje de funcionario. El dirigente de la UTEP no dudó en contradecirla: "Es que no soy funcionario".

A continuación, la conductora volvió a ser dura con la ministra de Seguridad Sabina Frederic: "Seguramente vos conoces más el conurbano y la provincia que ella". Tranquilo, Grabois le respondió: "Me pareció una mujer más inteligente de lo que por ahí parece y con más experiencia, trabajó mucho con las fuerzas". Canosa había presentado el bloque de la entrevista con el dirigente social de una forma contundente: "Hoy tenemos un invitado, la verdad, es impresionante, lo amás o lo odiás, genera cosas fuertes Juan Grabois".

Grabois había apuntado ayer en una conversación radial a la situación de toma de tierras producto del escenario social que planteó la pandemia. "¿Por qué en lugar de empujar a que la gente tome la tierra no podemos organizar lotes con servicios? En todos lados hay tomas y se van a profundizar. ¿No es más inteligente lotear la tierra, ponerle luz y agua y decirle a las familias que lo paguen a 20 años? Hay que tener decisión política y capacidad de planificar", dijo Grabois en radio El Destape. Y aclaró, para no recargar las tintas: "No es culpa ni de Alberto ni de nadie, es un problema cultural de la política". El dirigente participó el lunes de la presentación de un proyecto de creación de 4 millones de puestos de trabajo junto con dirigentes de sindicatos.