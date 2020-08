La usina de pensamiento "albertista" debatió políticas y proclamó: "Somos militantes"

Alberto Fernández evita promover una vertiente política propia pero tiene un colectivo de pensamiento "albertista" que hoy sustenta su proyecto político. Agenda Argentina es el nombre de la usina de intelectuales afín al Gobierno que hoy se dio cita en un extenso foro virtual para debatir políticas públicas en una atmósfera militante.

"Alberto nos dijo: «Esto es con ideas y con músculo militante». Somos militantes, nos pusimos circunstancialmente el traje de funcionarios. Somos una gran familia del campo nacional y popular. Las peleas se hacen de lado cuando se amenaza el hogar. El Frente de Todos fue esto", dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero al cierre del encuentro vía Zoom bajo el título "Hablemos de Transformaciones".

Y agregó: "Con el gobierno anterior hubo persecuciones concretas a muchos compañeros, pero las políticas de destrucción fueron hacia todos los argentinos ¿A quien le fue bien? A algunos amigos del expresidente, no mucho más".

El ministro coordinador proviene del Grupo Callao, el think thank que lideró el Presidente cuando caminaba en el llano y una de las 12 agrupaciones que integran el colectivo de pensadores "albertistas".

Aunque su constitución fue previa al Frente de Todos y a la candidatura de Fernández, por su formato y sus características, en su origen Agenda Argentina ineludiblemente planteó un paralelismo con Carta Abierta, el grupo de intelectuales que contribuyó a construir la narrativa kirchnerista durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Agenda Argentina comenzó en el año 2018 como una iniciativa de colectivos que se daban cita en el bar palermitano de La Rabia. Hoy tiene a varios de sus integrantes en cargos del Gobierno. Entre ellos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

"Aquí confluyen grupos de intelectuales de orígenes progresistas, peronistas, kirchneristas, de izquierda e independientes", señaló en diálogo con LA NACION el sociólogo, abogado y docente de la UBA Nahuel Sosa. Hoy es uno de los coordinadores del grupo junto con Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.

Uno de los invitados al foro fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque. "Para enfrentar la pandemia financiera necesitamos mucha unidad y no caer en peleas tontas", manifestó sobre la coalición de gobierno.

Con un perfil más técnico, aunque con algunas licencias políticas, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán , expresó : "Una economía tranquila es un concepto estructural, es tener seguridad económica. Tenemos que tener cinco objetivos: tener una economía inclusiva, producir con valor agregado, no chocar con la restricción externa y lograr un modelo que sea federal y soberano".

El colectivo

"El Estado que se viene tiene que coordinar más y ser más preciso. Pero primero es necesario un trabajo de construir un gran consenso sobre objetivos políticos comunes", dijo Todesca durante el foro.

Una de sus notas distintivas que destacó Agenda Argentina es su perfil generacional. "Involucra a intelectuales y cuadros técnicos de entre 35 y 45 años e incorporó a su agenda temáticas como la ecología y el feminismo", dijo Sosa. El colectivo "albertista" había editado el libro Hablemos de Ideas, prologado por Fernández.

Una de las autoras de ese libro fue Frederic, quien se incorporó desde el Frente Federal Ciencia y Universidad. La ministra dijo: "Hay que revalorizar a la política y eso exige disipar las visiones apocalípticas y negadoras". La ministra pidió "reevaluar la ley de estupefacientes" y manifestó: "No podemos entender a la política de seguridad solo como combate del delito. Está intimamente conectada con paliar la desigualdad social. Más policías no es más seguridad, no es por ahí, hay que mejorar la calidad".

Entre otros ministros y funcionarios disertaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidades).