Junto a Milei, la conductora debatió alrededor de las declaraciones de Sabrina Frederic ayer

Viviana Canosa, en la conducción de Nada personal, el programa que se emite en elnueve, se mostró indignada con las declaraciones de Sabina Frederic, la ministra de Seguridad. "Siempre la culpa la tienen los medios", dijo Canosa luego de mostrar en pantalla escenas de distintos robos ocurridos los últimos tiempos y una declaración de la ministra.

"Lo que estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo de robos, que están alertando los medios de comunicación, que los hacen visibles, no son muchos casos", había dicho la ministra Frederic en una entrevista con Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center.

Canosa presentó el bloque ofuscada: "Hablando de falta de empatía vamos a ministra de Seguridad que no tiene la más puta idea de todo lo que está pasando." Luego agregó: "A mí me hace re mal ver estas cosas por televisión, pero no puedo decir que porque no me gusta verlas no pasan y me afanaron cuarenta mil veces".

"Si lo encontraron fue porque el problema está. Es cierto que hay un problema de inseguridad, ese problema es creciente pero también es cierto que la buena noticia no es noticia, es cierto que se sobredimensiona", le respondió el economista libertario Javier Milei que estaba en el piso. "Los medios también se deben a los consumidores y deben darles un producto", explicó Milei.