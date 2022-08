Viviana Canosa respondió a las versiones sobre una posible candidatura política con un contundente mensaje

A comienzos de agosto, Viviana Canosa tomó una tajante decisión que la ubicó, tanto a ella como al Grupo América, en el centro de la polémica. El viernes 5, minutos antes de salir al aire para conducir Viviana con vos (A24), abandonó su programa tras protagonizar una tensa pelea con la producción. Poco después, acudió a sus redes sociales para anunciar su renuncia y explicar que había sido víctima de un acto de censura. El hecho generó un acalorado debate, al que se sumaron dudas sobre el posible inicio de una campaña política. Finalmente, decidió salir a enfrentar dichas versiones.

Viviana Canosa se negó a salir al aire

El reloj marcaba las 20 y el público esperaba ansioso el inicio de Viviana con vos, el ciclo sobre política en donde la periodista compartía sus duras críticas sobre la situación actual del país. Sin embargo, nunca apareció, y las redes rápidamente se encargaron de explicar su ausencia. Según trascendió, desde la producción no le permitieron incluir en su editorial un escrache a Sergio Massa, quien había asumido como Ministro de Economía un par de horas antes, ya que consideraban que solo aumentaba la violencia en un contexto social y económico que parece complejizarse con cada día que pasa.

Lugo de una pelea a los gritos y la intransigencia del canal, Canosa abandonó el estudio tras negarse a continuar con el programa. Horas después, utilizó su cuenta de Twitter como medio para detallar lo sucedido. “Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió a modo de introducción.

Viviana Canosa presentó su renuncia a A24 (Foto Instagram @vivianacanosaarg)

“Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, continuó.

Y agregó: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”. Días después, confirmó su desvinculación oficial de Grupo América y así le puso el punto final al programa que condujo a lo largo de un año y medio.

Viviana Canosa se refirió a los rumores de una posible candidatura política twitter @vivicanosaok

El portazo desató un acalorado debate sobre si fue o no censura; dividió al ambiente entre quienes apoyaban su decisión y aquellos que repudiaban sus acciones y, a su vez, generó dudas sobre qué había realmente detrás de la tan escandalosa renuncia. Entre las múltiples teorías sobre el futuro laboral de Canosa, una de las más escuchadas fue una posible salto a la política.

Pasado un largo período de silencio, decidió salir a enfrentar la situación y envió un contundente mensaje, una vez más, a través de la plataforma del pajarito. “Aclaro: No soy candidata a nada. Me cansé de desmentirlo. Que tengan un buen fin de semana. Los amo”, escribió de manera concisa. Por el momento, prefirió no sumar ningún otro tipo de información.