El contundente editorial de Jony Viale: “No nos confundamos... Alberto y Cristina son lo mismo”

Luego de la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y los tuits de Alberto Fernández, este viernes Jonatan Viale sostuvo que si bien ambos están enfrentados, representan lo mismo del peronismo y lo que se ha visto no es más que una pelea “entre barras bravas”. “Tienen los mismos intereses políticos, económicos y judiciales”, dijo al inicio de su programa +Realidad (LN+).

El periodista sostuvo que mientras ellos “juegan al ajedrez” en lo más alto del poder, el país se derrumba. “El problema es que no les importa. Son Nerón y su esposa tocando la lira, mientras Roma se incendia”, recordó que le dijo alguien. El conductor añadió que “Nerón decía: ‘Si Roma no es mía, Roma arderá'”.

Para Viale, esto no es una pelea entre buenos y malos, así como tampoco lo es entre halcones y palomas. “Alberto y Cristina son lo mismo”, dijo tajante. En ese sentido, afirmó que el objetivo del show que se vio en los últimos días en el país “es para sacarle centralidad a la oposición” después de la paliza electoral del domingo. “[Es para] enardecer el clima social en la Argentina, o sea, que no renazca la esperanza y se desenmascare la derrota”, puntualizó.

Son lo mismo. El editorial de Jonatan Viale.

Especificó también que si bien la pelea es real y que “se están matando” en serio, es una pelea de la misma barra brava. “Pero cuando viene un mundial se terminan uniendo y vuelven a ser ‘La Doce’, la barra brava de Boca”, comparó. “A no comerse el amague. Son distintos en las formas, pero son iguales en el contenido”, amplió.

Para el conductor, el albertismo nunca existió. “Alberto siempre fue un empleado de Cristina Kirchner. Lo que estamos viendo es el reto tremendo de la jefa. Lo que hace ella es humillar públicamente a su cadete, a su mayordomo, a su empleado”, afirmó. Lo sucedido con la renuncia masiva de ministros, para él es un “show patético” donde discuten el poco poder que les queda después de la paliza del domingo.

Tras repasar algunos de los puntos expuestos por Cristina Kirchner en su texto, analizó que sus dichos escondían un mensaje del tipo: “Este no es mi gobierno, no es mi gabinete ni mi modelo de país. Básicamente esta elección se perdió por culpa tuya. Si no cambiás el gabinete, se pudre todo en serio. Yo no perdí, yo te avisé, me quise juntar y vos no me escuchaste”.

Por otro lado, aseveró que “la carta” de Cristina es la de “una mujer aterrada de la derrota, de la Justicia, de las causas”. “Cristina sabe que perder el quórum en el Senado significa una reactivación de indagatorios, allanamientos, procesamientos, juicios, sentencias”, enumeró y agregó: “La derrota electoral se puede transformar en derrota judicial. Este señor que hoy ocupa la Casa Rosada fue puesto a dedo por una señora llamada Cristina Fernández de Kirchner. Acá no hay pelea de poder, hay desesperación”. Por último, y tras repasar el audio de Fernanda Vallejos, el periodista recordó una frase célebre de Perón: “‘Los peronistas somos como los gatos: parece que nos estamos peleando y en realidad nos estamos reproduciendo’. Me parece que esta vez se están extinguiendo” cerró, irónico.