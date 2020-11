Piñeyro adaptó la obra a la idiosincrasia española e incluy contenido localó

Con su opera primaWhisky Romeo Zulu (2004) y su otro documental El Rati Horror Show (2010), Enrique Piñeyro (63) desnudó los entramados, falencias y miserias de la tragedia de LAPA y el caso de Fernando Ariel Carrera respectivamente. Desde hace unos años su obra de teatro Volar es humano, aterrizar es divino(2014) es un éxito arrollador. Tal es así, que por tercera vez agotó las localidades en Los Teatros del Canal en Madrid.

En el comienzo de Volar es humano, aterrizar es divino, Piñeyro recrea un vuelo de Avianca durante su aterrizaje en Nueva York. La obra, que incluye en su escenografía una cabina de avión a escala real, combina recursos audiovisuales que lo convierten en un híbrido entre el teatro y el cine.

Durante las casi dos horas de la Volar es humano, aterrizar es divino, Piñeyro recurre a ejemplos de la educación, la justicia, la política y la salud para graficar situaciones tragicómicas de la vida real. Situaciones reflejadas a través de un humor inteligente y sagaz que su formación como piloto, actor y cineasta le confieren.

Luego del gran éxito de las temporadas anteriores, Piñeyro adaptó la obra a la idiosincrasia española y ha incluido contenido local. La arriesgada puesta en escena de Volar es humano, aterrizar es divino fusiona de manera perfecta el monólogo de humor, el cine y el teatro y el actor hace un uso magistral de la ironía y sorprende con este género que alterna de manera ininterrumpida entre las carcajadas y las reflexiones más profundas.

La pancarta con la que se promociona el espectáculo de Piñeyro en España Crédito: Teatros del Canal

Un amplio set de pantallas gigantes dan lugar a las proyecciones de material cuidadosamente seleccionado para Volar es humano, aterrizar es divino. Proyecciones que se combinan con el monólogo de Piñeyro y entretienen con la comparación entre la comunicación diaria y lo que ocurre en un vuelo, a miles de pies sobre la tierra.

Desde Madrid, Enrique Piñeyro compartió con LA NACION sus sensaciones sobre el espectáculo que ya lleva siete temporadas en Buenos Aires y tres del otro lado del "charco". Consultado sobre qué parte del show es la de mejor acogida por el público, el actor señala una en particular. "Hay algunas partes estructurales. Por ejemplo, el tema de los miedos: en 2017 no se murió nadie (sic) en un accidente de avión, pero si hubo 235 muertes de personas que estaban cazando pokemones. Seamos serios con los miedos. El cine de Hollywood hace películas con tiburones y accidentes de aviones, pero nunca nadie hizo de una horda de mosquitos, insecto a raíz del cual deben morir miles de personas", reflexiona con humor.

Piñeyro se mostró sorprendido por la respuesta del público en medio de las medidas que adoptó España ante la segunda ola de la pandemia. "Es una sensación muy rara porque en medio del confinamiento, toque de queda, se vendieron las cuatro funciones llenas", celebra el actor.

A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, la actividad teatral en España se ha reanudado con una gran afluencia del público. Siguiendo un estricto protocolo sanitario, los espectadores acuden a las salas que se llenan hasta en un 60%. Volar es humano, aterrizar es divino es un ejemplo de ese fenómeno: la obra agotó las funciones previstas entre el 5 y el 8 de noviembre en la capital española.

Como en ocasiones anteriores, la versión 2020 de Volar es humano, aterrizar es divino ha sufrido algunas adaptaciones. Y el coronavirus no pudo quedar afuera. "Obviamente, el manejo político de la pandemia y la amenaza de la COVID-19 da mucha tela para cortar. También en España aprovecho las particularidades de cada región: cuando fui a Bilbao, empecé hablando en euskera (vasco); cuando fui a Galicia, arranqué en gallego. No sé si se ríen de lo que digo o cómo lo digo. Igual hay cosas que no es necesario adaptar como los políticos chantas", afirma mientras se ríe.