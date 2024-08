El regreso de los Gallagher: Oasis anunció que vuelve a tocar a 15 años de su separación

Escuchar

Llegó la noticia más esperada para los fanáticos de Oasis. La banda de rock británico anunció este martes su regreso con una gira el próximo julio, a quince años de separación marcada principalmente por el enfrentamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. A través de las redes sociales, el grupo publicó un video para confirmar las especulaciones que se habían generado los últimos días: “It’s happening!” (¡Está pasando!).

El tour comenzará el 4 de julio en Cardiff, Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Manchester, donde tienen previsto cuatro conciertos. Posteriormente, llegarán otras cuatro noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”.

