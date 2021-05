Waldo Wolff: “Han muerto miles de personas en la Argentina por error y soberbia”

En La Noche de Mirtha (eltrece) estuvo invitado el diputado Waldo Woff, quien dio su punto de vista sobre el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno nacional.

“La falta de empatía y la soberbia hace que la película, que ya es difícil, sea percibida por una enorme parte de la sociedad como una ofensa permanente. El jefe de Gabinete de ministros [Santiago Cafiero], dijo que habían cometido un error y que tenían que admitir que se habían equivocado con la política de vacunas. Como si fuera algo administrativo. Desde noviembre hasta hoy han muerto más de 40.000 personas en la Argentina por error y soberbia”, afirmó el diputado de Juntos por el Cambio.

“Lo único que pretendíamos era un buen trato a la ciudadanía. Yo me hago cargo de mi posición política, yo represento a la figura de la oposición en la que creo. Un poquito de empatía, siempre enojado con la gente. Siempre dando clases de moral. El Presidente de la Nación [Alberto Fernández] diciendo ‘yo tenía razón’. ¿En qué tenía razón? No era más fácil decir ‘entiendo que llegamos a una situación en donde no hay más vacunas y nos hacemos responsables de lo que nos toqué explicar el día de mañana’. ¿Pueden hacerlo sin echarle la culpa a la gente que no puede trabajar?”, cuestionó Woff.

“Y la parte económica también. Creo que el ciudadano en todas las escalas está siendo golpeado y destratado. Hay que seguir pagando los impuestos y hay una parte importante de la política que no hace ni un gesto a la sociedad. Tendrían que autobajarse el sueldo para empatizar un poco con tantos argentinos sufridos”, exigió la conductora Juana Viale.

LA NACION