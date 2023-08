escuchar

Desde Turquía, Wanda Nara disfruta su estadía en ese país con la compañía de Mauro Icardi y sus hijos. Con las precauciones necesarias para cuidar su estado de salud que se vio afectado en el último tiempo, la mediática asistió a la cancha del Galatasaray, donde su marido sigue rompiendo redes y ayudando a su equipo para clasificar a la UEFA Champions League.

En uno de los últimos encuentros pre clasificatorios a la competencia más importante del Viejo continente, Icardi, con una anotación, cerró la serie ante el Olimpija de Liubliana de Eslovenia. Con el 1-0 a favor, la escuadra turca pasó a la siguiente fase donde se medirá con el Malmo de Suecia y quien gane la serie se clasificará a la Champions League.

Desde la tribuna, Wanda, junto a sus hijos Constantino, Benedicto, Francesa e Isabella, disfrutó el partido y también se dio el gusto de probar la gastronomía del país turco. Desde una parte preferencial del estadio, la empresaria mostró una comida similar a un arrollado de carne que por esas latitudes se llama Kebab.

Wanda Nara disfrutó de un Kebab mientras observaba a Mauro Icardi en Galatasaray

El Kebab, muy reconocido en el Medio Oriente, se compone de un pan llamado Pita y puede estar relleno de carne, pollo o pescado, acompañado de verduras como tomate y lechuga que le aportan frescura. Además, los aderezos son fundamentales para darles un color y gusto especial.

“No les puedo explicar lo que estaba de rico este Kebab en la cancha. En Argentina se come choripán, acá se come Kebab”, explicó Wanda, mientras resumía lo que pasaba en el partido que ganaba 1-0 el Galatasaray con gol de Icardi, quien llegó a la cifra de 23 goles en 28 partidos jugados.

Por otra parte, Wanda, en su cuenta de TikTok, interiorizó a sus seguidores de cómo fue su rutina hasta llegar a la cancha del Galatasaray. “Acompáñame al estadio”, detalló la mediática para mostrar todo el backstage de su llegada al lugar de los hechos junto a su familia. El video tiene casi 2 millones de reproducciones.

Wanda Nara mostró cómo fue la previa al partido del Galatasaray

Justamente Mauro, quien fue la figura del encuentro, reaccionó con dos emojis de corazones al posteo de Wanda que contó con diversos comentarios de los usuarios. “Esposa del mejor delantero del mundo”; “La hinchada del Galatasaray te quiere mucho Wanda”; “Nos alegra que estés con nosotros” y “La reina de Estambul”, fueron las respuestas de los followers quienes mostraron su admiración por la modelo.

Cabe destacar que el idilio entre Wanda y los hinchas del Galatasaray se acrecentó en el último tiempo, a punto tal que la parcialidad de uno de los equipos de mayor relevancia de Turquía creó una bandera para agasajar a la modelo, quien atravesó un complicado momento de salud en el último tiempo que la obligó a regresar al país. “Get well soon, Wanda Nara”, enunciaba la bandera, la cual, traducida al castellano, significa el deseo de que se recupere pronto. Conmovida por el gesto, ella en sus redes sociales agradeció con la frase “Los amo mucho” en un ida y vuelta que le dio un color especial al regreso de Icardi al continente europeo.