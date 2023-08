escuchar

A la espera de iniciar un tratamiento en la Argentina contra la enfermedad que transita, Wanda Nara acompaña a su esposo, Mauro Icardi en Turquía, en donde volvió a instalarse junto a sus hijos por las responsabilidades profesionales del futbolista. Tras romper el silencio días atrás respecto de su situación de salud, la conductora compartió un romántico video junto a su marido, así como otras postales de la familia en Estambul.

Mientras atraviesa un delicado momento personal, la empresaria busca refugio en sus afectos, con quienes disfruta de ciertas costumbres locales en la capital turca. En sus redes sociales, Wanda se mostró en distintas situaciones junto a las dos hijas que comparte con Icardi, Isabella y Francesca, así como junto a sus hijos nacidos fruto de su relación anterior con Maxi López, Benedico y Constantino (el mayor de ellos, Valentino, está en la Argentina jugando para las categorías inferiores del club River Plate).

Vestida con ropa de época, Wanda publicó hoy en sus redes imágenes junto a la menor de las niñas, vestidas ambas con atuendos propios de princesas medievales, y escribió: “Quiero mi novela turca”. Lo curioso de la publicación fue el guiño que la presentadora de MasterChef dedicó a Telefe, etiquetando al canal en su posteo y sugiriendo con humor la posibilidad de ser parte de alguna posible ficción al estilo de las exitosas telenovelas procedentes del país que la acoge.

Además de mostrar su vida a través de las redes y de las múltiples actividades de las que disfruta junto a sus hijos, la empresaria también enseña cómo ha sabido recomponer su relación con Icardi, tras las crisis que atravesaron por las supuestas infidelidades del futbolista.

A través de Instagram y de TikTok, Wanda se muestra muy enamorada del jugador del Galatasaray y así lo deja ver en uno de sus últimos videos compartidos. Mientras canta el fragmento de “Columbia”, la canción de Quevedo que reza en su estribillo: “Se le escapó un te quiero a la que no quería nada”, al tiempo que se ve a la empresaria y al futbolista besarse apasionados.

Wanda también compartió en los últimos días el pedido que le hizo su hija mayor, Francesca, de 8 años, al que la conductora no pudo negarse: “Con esta carita me pidió adoptar esta gatita. Estambul es la ciudad que más gatos tiene en la calle, en los parques, por todos lados, es increíble. Papá concentrado. La decisión era ciento por ciento mía”, contó junto a una foto de la nena con la nueva mascota en brazos.

Wanda Nara compartió en su Instagram la llegada de un nuevo integrante a la familia Ig / @wanda_nara

El tratamiento de su enfermedad

Después de semanas de especulaciones, Wanda Nara habló públicamente este martes sobre la enfermedad que le diagnosticaron y reveló que comenzará el tratamiento para afrontarla en la Argentina. La institución elegida para hacerlo es Fundaleu, un centro especializado en hematología que tiene más de 60 años de historia. En la explicación de su elección, la modelo valoró la comodidad y la contención.

La empresaria dialogó con Telefe noticias y explicó por qué decidió tratarse en la Argentina. “Yo elegí mi país, pero sí me lo hubiera hecho en otro lado porque de hecho consulté en Milán y en París, pero en cualquier lugar es lo mismo. Solamente uno tiene que elegir dónde se siente más cómodo y más contenido y yo elegí Fundaleu, le estoy muy agradecida a ellos”, dijo.

Wanda también narró cómo fueron los días en los que comenzó a sentirse mal. “Fue todo muy rápido para mí. Terminaron las grabaciones de MasterChef, el domingo fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días”, contó y luego relató el momento en el que se enteró: “Me hice un análisis como se supo y se filtró, no salió como esperábamos. Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar, donde sea que esté. Fue como un shock porque lo primero que me dijeron fue ‘no te podés subir a un avión’. No se sabía por cuánto tiempo. Fue un shock para toda la familia porque el club (Galatasaray) le había mandado justo a Mauro (Icardi) un avión para que hagamos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe. Es la vida”.

