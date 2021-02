Wanda Nara compartió una costumbre bien argentina y sus fans enloquecieron

Wanda Nara muestra un perfil multifacético en las redes sociales. Mientras que un día presume un look valuado en miles de dólares, al otro comparte un menú de comida recalentada sin filtro alguno.

“¿Sobró asado?” escribió la empresaria en una de sus historias de Instagram y acto seguido mostró el paso a paso que enloqueció a sus fans.

La costumbre argentina de Wanda Nara que enloqueció a sus millones de seguidores. Imagen: Instagram Wanda Nara

“Wanda Nara comiendo las sobras del día anterior y vos Mabel si no es comida del día no comés porque no te gusta la recalentada”, publicó una seguidora de la influencer. Wanda decidió compartir la reflexión y agregó con humor: “Con la sobrina nunca fallás”.

En las últimas horas, además, recordó su infancia durante una excursión familiar a un parque parisino. “La felicidad puede estar en la esquina de tu casa. ¿Quién no fue feliz en su niñez en una plaza?”, comentó.

