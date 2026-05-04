Guiño a la Scaloneta: Timothée Chalamet vistió la campera de la selección argentina para su cita con Kylie Jenner

Timothée Chalamet lució una campera retro de la selección argentina en las calles de Broadway y revolucionó las redes sociales. Las fotos y videos del momento se dan en el marco de la asistencia del actor y su pareja, Kylie Jenner, a la función de la obra llamada The Fear of 13, celebrada este pasado domingo.

Con un look relajado y descontracturado, el actor de Marty Supreme bajó de un lujoso auto con la campera de la selección argentina que se utilizó durante el Mundial 2006. A raíz de esta ocurrencia, Chalamet, oriundo de Estados Unidos, acaparó las miradas de usuarios latinoamericanos de las redes sociales, quienes celebraron la ocurrencia de vestir esta prenda deportiva.

Timothée Chalamet con la campera de la selección argentina (Foto: captura de video)

La elección de la obra The Fear of 13 se dio por una razón especial: Kim Kardashian, hermana de Kylie, es la productora. La historia de dicha producción narra la historia de Nick Yarris, un hombre que pasó 21 años privado de su libertad por un error judicial que lo condenó a vivir tras las rejas.

La producción, protagonizada por Adrien Brody y Tessa Thompson, indaga sobre la verdad del caso y expone las fallas judiciales que lo condenaron a Yarris a vivir un calvario en una cárcel de Pensilvania. Bajo este contexto, la pareja decidió presenciar la obra para darle más repercusión y fueron retratados por los fotógrafos en la vía pública.

Timothée Chalamet sorprendió con la campera de la selección argentina

Esta aparición en conjunto se da en la previa a la MET Gala 2026, el cual se celebrará este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Tanto Chalamet como Jenner formarán parte de este evento que organiza la revista de moda llamada Vogue para juntar fondos para el Costume Institute, en donde se invita a las personalidades más destacadas que deben vestirse de acuerdo a una temática especial y un código de vestimenta.

Cómo ver el MET Gala 2026 en vivo desde la Argentina

La gala se puede ver de forma online a través del sitio oficial de Vogue. Por este medio, es posible ver a las celebridades pasar por la escalinata del Museo Metropolitano de Arte con sus looks y entrevistas exclusivas de la mano de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que la influencer Emma Chamberlain será la corresponsal en la alfombra roja. La cobertura también estará disponible a través de las redes sociales de la revista, especialmente en YouTube y TikTok.

A qué hora es la MET Gala 2026

Las transmisiones en vivo del evento arrancan a las 18 horario de Nueva York. Eso quiere decir que se podrá ver en la Argentina a partir de las 19 por la diferencia horaria. Se extiende hasta la medianoche aproximadamente.

Cuál es la temática y el código de vestimenta de la MET Gala 2026

La temática de la gala se basa en la exposición que realiza el Costume Institute en el MET. Este año se trata de “Costume Art”, por la cual se explora el papel que tiene el cuerpo vestido en sus vastas colecciones. “La idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte”, explicó Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute, a Vogue. La idea es presentar distintas conexiones entre prendas del museo con piezas de arte procedentes de otras áreas.

Un diseño de Dolce & Gabbana en la sección "Cuerpo clásico" en la exposición "Costume Art" (Arte del vestido) del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, el sábado 2 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) Charles Sykes - Invision

En línea con el nombre de la exposición, el dress code de la MET Gala 2026 lleva por nombre "Fashion is art“, y, como su propio nombre indica, invitará a los asistentes a sacar el lado más artístico de sus estilismos.