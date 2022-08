Wanda Nara fue contundente cuando le preguntaron cómo era su relación actual con Maxi López

La modelo y empresaria Wanda Nara es una de las personalidades más rutilantes del mundo del espectáculo. Su imagen, carisma y participación en eventos multitudinarios la convierten en una estrella del rubro. En un constante ida y vuelta con su pareja Mauro Icardi, actual jugador del París Saint Germain, su nombre está en las primeras planas de las revistas y los programas relacionados con las celebridades. Además, sus redes sociales también son noticia cuando ella las utiliza para postear una foto personal, algún proyecto de trabajo, o bien cuando interactúa con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 13.6 millones de seguidores, lo que la caratula como una influencer de esa red social, Wanda se sometió a un cuestionario popular que ella misma filtra para responder algunas preguntas sobre su vida. Sin evadir algunas cuestiones sentimentales y del pasado, la actriz respondió una inquietud sobre su relación con el exfutbolista Maximiliano López, con quien tuvo tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Ante la consulta de: “¿Te llevas muy mal con Maxi (López) como dice la prensa?”, Wanda Nara utilizó dos emojis con la cara que tiene los ojos mirando para arriba y adjuntó una captura de pantalla de un chat con el exRiver, quien le mandó una foto con uno de sus hijos y el siguiente texto: “Mirando fútbol con él y los otros dos, bañándose. ¿Todo bien?”.

La storie de Wanda Nara sobre la pregunta de su relación con Maxi López Foto: captura de pantalla

A su vez, en una historia anterior, le preguntaron si estaba feliz cuando sus hijos estaban con su papá y también mostró un chat en donde hablaba con Benedicto. En esa conversación, “Benchu” -como le dice Wanda-, le contó lo bien que la estaba pasando con Maxi López y que estaba comiendo muy rico y sano.

Pero no solo son preguntas las que le llegan a Wanda por mensaje privado. Alguno de los comentarios son elogios hacia su persona y a su forma de proceder en algunos hechos mediáticos que exponen su figura ante la cámara. “Solo te quería decir que es admirable tu postura ante tanta maldad y envidia de la prensa argentina”, deslizó un fan, y recibió la siguiente respuesta: “No son todos, son un pequeño grupo. Hay muchísimos periodistas y personas del medio que son personas primero y se preocupan, preguntan y hablan con respeto y coherencia. Muchas veces sólo se necesita usar el sentido común y dejar de lado la envidia o maldad. Ahí la vida fluye más liviana y atraen cosas positivas a sus vidas”, subrayó, seguido de un emoji de un corazón.

La respuesta de Wanda Nara a sus seguidores Foto: captura de pantalla

En la misma tónica, otro follower le expresó: “¿Cómo haces para no darle importancia a lo que hablen?” y la empresaria aseguró: “Es todo tan alejado de la realidad, que es más lo que me sorprende a lo que me pueda hacer enojar”. Por último, en una de las tantas stories -que tienen duración de 24 horas- Wanda se refirió a la difamación de los medios sobre su persona.

“En el fondo siento que la mayoría me conoce y sabe que están vendiendo o haciéndoles creer cosas que no son reales por un minuto de rating. Me duele cuando utilizan personas inocentes porque muchas veces las consecuencias de la exposición sin sentido o con el único propósito de lastimar e injuriar perjudica mucho al que las hace, que no tiene experiencia en este medio”, finalizó Wanda Nara.