Nació Inés, la segunda hija de Darío Barassi: “Ya te amo con locura”

Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurión, le dieron la bienvenida a su segunda hija, Inés. La noticia la confirmó el propio conductor este jueves por la tarde en una publicación de Instagram, en la que mostró a la pequeña con un emoji de corazón sobre su rostro, y el abrazo que le dio su hermana mayor, Emilia, más conocida como “Pipi”. De acuerdo a lo confirmado por Barassi, Inés pesó poco más de 3 kilos.

“Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran. Muy parecida a su hermana mayor, que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera. No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo cómo con @luligomezcenturion trajimos estas reinas al mundo”, escribió el conductor de 100 argentinos dicen al inicio de su posteo.

Luego, Barassi le dedicó unas palabras muy emotivas a su esposa. “Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro. Gracias, mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena”, expresó.

“Inés, muñeca de papá, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines sola y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que sentí hoy”, concluyó Barassi en una publicación que se llenó de felicitaciones.

“Viva la vida. Bienvenida hermosura”, escribió el actor Benjamín Vicuña; “¡Que hermosura! ¡Felicidades, Dari!”, expresó la conductora Majo Martino; “Felicidades”, sumó el escritor Hernán Casciari y tampoco faltaron las palabras del equipo del programa de eltrece que le valió dos nominaciones al Martín Fierro.

En mayo de este año, el conductor le revelaba a Ángel de Brito en su programa de América TV, LAM, que iba a ser papá nuevamente. “Quería confirmarte que sí, bebito, estamos embarazados”, afirmó entonces Barassi en un mensaje de voz.

“Estamos chochos, felices, la verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos”, expresó y luego aludió a la reacción de “Pipi” ante la noticia: ”Por momentos está muy contenta y por otros no tanto. Pero ahí vamos”, bromeó. Barassi también habló de su rol como padre. “Soy parte de un mundo nuevo. Creo que tengo una gran vocación de padre, así que estoy muy contento de volver a transitarlo. Ya me pone los ojitos llenos de lágrimas”.

Ese mismo mes, mientras se encontraba en Nueva York por compromisos laborales, Barassi habló con Catalina Dlugi en su programa radial, Agarrate Catalina, sobre el inminente nacimiento de Inés. “Estamos muy contentos con lo que está pasando, estamos muy felices por la llegada de esta nueva reina”, expresó y reveló que el tiempo que pasaba sin su hija Emilia le resultaba devastador: “Este viaje sin mi hija me tiene destruido, no es culpa, es que la extraño; yo lloro fácil, estar tres o cuatro días sin ella no es fácil”.

Darío Barassi, su esposa Luli y su hija Emilia le dieron la bienvenida a Inés Instagram @dariobarassi

Asimismo, confesó cuál es su principal miedo en la vida relacionado con su familia: “Desde que soy papá cambió todo el escenario de mi vida, me corrí un poco del eje, ahora quiero verlas crecer, progresar. Mi único miedo es irme rápido de este mundo”. Sin embargo, a la hora de responder si le gustaría tener una familia numerosa, el conductor dijo que no: “Hasta acá llegamos con la paternidad, estoy haciendo la casa y le hice dos cuartos a las nenas”.

En cuanto a los cambios positivos que se produjeron en su carrera, Barassi manifestó: “La vida me fue cambiando, la vida pasa por otro lado. Siento que todavía el techo está muy lejos. Estamos bien, tiene que seguir la cosa como está e ir por más. Me gusta mucho la vida que tengo”.