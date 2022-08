La exempleada de Wanda Nara reveló el calvario que vivió con Nora Colosimo: “Me agarró el celular”

Los escándalos no terminan para Wanda Nara y su familia. Luego de un gran desconcierto al filtrarse un explosivo audio de la empresaria en el que afirmaba que se divorciaría de Mauro Icardi, se desató un nuevo frente de batalla con quien era su empleada, Carmen Cisnero. La empleada denunció las malas condiciones laborales en las que se encontraba en Italia, y la imposibilidad de volver a la Argentina ante la falta de documentación correspondiente. Una vez resuelto su viaje, la mujer reveló el calvario que vivió ante Nora Colosimo, la madre de su empleadora.

En medio de la filtración del audio de Wanda Nara, otros tantos salieron a la luz pero en ellos se escucha la voz de Carmen Cisnero, la empleada de la empresaria. Desesperada, contó que estaba aislada en un campo de Milán, sin poder sustentar las necesidades básicas, por ellos pedía ayuda para poder volver a la Argentina. De inmediato, la empresaria negó las malas condiciones en las que se encontraba su empleada, y mientras se encontraba en suelo nacional, gestionó el viaje de la mujer.

Nora Colosimo habría revisado las pertenencias de la exempleada de su hija (Foto Instagram @nora_colosimo)

Mientras el escándalo crecía apoyado en cruces de versiones, Carmen debió enfrentar la situación bajo la compañía de Nora Colosimo, que se encuentra instalada en las propiedades de su hija, en Italia. Cuando finalmente tuvo los papeles en regla, procedió a retirarse de la casa de Wanda Nara, pero antes, debió pasar una inesperada inspección.

“Les di las valijas y la ‘vieja’ (Nora Colosimo) revolvió todas las dos valijas. Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que Dios las ayude. Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mí fue interminable”, detalló Carmen en un audio filtrado por LAM (América) el lunes por la noche.

Audio contra Nora

Sin embargo, el calvario no fue solo con ese episodio. Al regresar a Argentina, Carmen fue interceptada por las cámaras de LAM y reveló que la madre de Zaira y Wanda Nara se aseguró de eliminar las pruebas que ella tenía en su teléfono móvil acerca de las denuncias que hizo públicas.

“Con Nora, ¿qué pasó? ¿Es verdad que te sacaron el pasaporte y el celular?”, indagó el cronista del ciclo, y la mujer no dudó en contar lo sucedido: “El celular me lo había sacado para mirar todo lo que yo tenía. Me dijo que iba a llamar a la Policía y no sé qué”.

Habló la exempleada de Wanda

“También me borró todos los chats, me revisó el celular. Pero dejala porque no quiero saber más nada de ella”, detalló la mujer, que indicó que quiere dar por terminado el tema relacionado a la familia Nara. En ese sentido, señaló que aún debe cobrar parte de su sueldo, pero no es con Wanda con quien debe concluir ese asunto. Por su parte, la empresaria comunicó en su cuenta de Instagram que iniciará acciones legales contra Carmen por revelar aspectos de su vida privada.