Más polémicas para Wanda Nara: del sincericidio de su exguardaespaldas a la “apurada” de Florencia de la V

Wanda Nara regresó a París luego de unos días en Buenos Aires y lejos de acallar los escándalos con su ausencia, las polémicas continuaron en los programas de chimentos locales con más fuerza que nunca. Tal es el caso de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, donde aseguraron que Mauro Icardi fue separado del plantel del PSG y hablaron con el ex guardaespaldas de la mediática empresaria.

Una foto muy similar a la de Wanda en el aeropuerto subió Mauro Icardi en su Instagram Instagram / @mauro

Apenas escuchó lo que decían de su marido en el piso, Wanda le mandó un audio a Maite Peñoñori para poner blanco sobre negro en relación a la información que estaban dando en el piso: “Flor tiene menos fútbol que la Para ti”, disparó y aclaró la situación contractual de su marido. “Nada de lo que están diciendo es real”, aseguró.

“Me acaban de mandar lo que dijo Flor, que evidentemente tiene menos fútbol que la Para Ti. Mauro no está desvinculado, tiene dos años más de contrato con el PSG. Para desvincular a un jugador tendrían que pagar un barco de dinero, que creo que no sería la situación. Es un jugador que tiene un montón de otras propuestas por Europa ”, arrancó Wanda el mensaje.

Luego de explicar que suele suceder que se aparte a un jugador por la llegada de un nuevo entrenador y que es una situación común tanto en el club parisino como en el resto de los clubes del mundo, Wanda agregó que Mauro está decidiendo qué va a hacer. “Si él decide quedarse, lo puede hacer tranquilamente porque le quedan dos años más de contrato. Si él decide ir a otro club donde tenga más espacio como él y su carrera se merecen, va a elegir el club que le quede menor a él y va a ir, pero nada de lo que están diciendo es real. No está apartado ni mucho menos”, continuó, y aseguró que están escuchando ofertas de otros equipos.

Sobre el final del audio, la empresaria explicó que están buscando la mejor opción para Mauro, como lo hicieron siempre y como “su carrera se merece”. “ Me encanta que me preguntes porque son pocos los que preguntan y muchos ignorantes, como Flor que habla sin saber . Gracias”, cerró.

De vuelta en el piso, Florencia no se quedó callada y le respondió con todo a la empresaria. “Está apartado del primer equipo”, expresó, y pidió un primer plano para hacer el descargo más personal. “Escuchá. Está apartado del equipo principal. Es como que a vos te llamen de un canal importante para trabajar no sé, como conductora de Intrusos, y te digan: ‘te apartamos y vos te quedás ahí, pero te vamos a seguir pagando´. Yo creo que está pésimo eso, a mí no me haría sentir bien”, disparó De la V. “ Deportivamente, yo no sé, soy ignorante, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando en un equipo menor que el de Messi. Es mi humilde opinión ”.

Para terminar su descargo, De la V le recordó a Wanda el problema que tiene con Carmen, su exempleada que denunció que la habían dejado varada en Italia, y le pidió que aclare la situación que la mujer contó que vivió con su mamá, Nora Colosimo, cuando relató que esta le quiso quitar violentamente su teléfono celular porque no quería borrar algunos mensajes.

Una broma que salió mal

Además de dar a conocer el mensaje de la mediática, Intrusos charló en vivo con Agustín Longueira, el exguardaespaldas de Wanda que hace un tiempo deslizó que había mantenido una relación con la mujer de Mauro Icardi. Según explicaron en la mesa, el hombre fue despedido y el motivo de su desvinculación habrían sido los celos del delantero. En primer lugar, Longueira contó que él trabajó con muchas figuras y empresarios importantes y que por eso lo contactaron para cuidar a Wanda, y que “todo arrancó cuando la llevó a su casa”.

Agustín Longueira se convirtió en el guardaespaldas de Wanda Nara y cautivó a todos con su presencia Ciudad Magazine

Consultado sobre lo que hablaban, el hombre de seguridad explicó que charlaban de varios temas y aseguró que el “WandaGate” fue uno de ellos. Además, reveló que Nara no se mostraba afligida cuando mencionaba a la China Suárez sino más bien que ella le aseguraba que le servía porque así la gente hablaba de ella. Consultado sobre el romance que dejó trascender y luego de varios rodeos, Longueira confirmó que la realidad es que entre ellos nunca pasó nada.