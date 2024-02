escuchar

Wanda Nara atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, luego de consagrarse en El Bailando con las Estrellas Italia por la RAI, este jueves celebró el lanzamiento de su nuevo tema, “O bicho vai pegar”. En sintonía con su reciente camino como cantante, la conductora habló con LAM (América TV) y reveló cómo actúa en sus peores días en medio del tratamiento contra su enfermedad. “No siempre estoy bien”, esbozó.

Si bien, en anteriores oportunidades se sinceró sobre el proceso que debe respetar para lograr una mejoría en su salud, aquí se refirió a aquellos momentos en que todo no va bien y que elige no enseñarlo en las redes, algo que, cabe recordar, siempre le valió varios mensajes de haters por mostrarse o no en este contexto.

“Nadie está siempre bien y yo tampoco”, comenzó Nara y continuó: “Soy humana, pero cuando estoy mal obviamente no voy a hacer una historia de Instagram o un posteo. Me lo guardo para mí y para mi familia y cuando estoy bien, trato de mostrarme bien, porque creo que todo el mundo tiene problemas”.

En tanto, insistió: “Está bueno que también me vean real, pero eso lo saben y por eso me prefieren así”. Al mismo tiempo, deslizó que recibió la propuesta de una productora para hacer un reality de cómo es su vida día a día. Pero aseguró que está con “mucho trabajo”, por lo que evitó dar un sí. “Le quiero dedicar tiempo a la música y a todo lo que estamos haciendo”, agregó.

Asimismo, recordó el día que le tuvo que contar a su familia el resultado de su enfermedad y admitió que ella siempre esperó mantenerlo en secreto, al menos para con la prensa. “La verdad que fue difícil, porque muchas veces ellos son los que más sufren, más que la persona que está enferma. Y me tocó contenerlos, porque del cuento siempre soy la más fuerte. La que los tira para adelante. Me puse una coraza y les demostré que estaba bien”.

Wanda Nara habló de su enfermedad y aseguró que hay días en los que se guarda de las redes (Foto Instagram @wanda_nara)

“La prensa siempre actuó igual”, criticó Wanda y subrayó: “Estuve un poco obligada a contar algo que quizás me hubiera guardado para mí un tiempo (...) Al principio no lo hubiera contado. Lo hubiera cuidado, igual los tiempos. Hubiera puesto más la energía en mí y en mi familia y después quizás contarlo, no sé en qué momento”.

En tanto, Nara señaló el rol de su esposo como uno de los pilares fundamentales para poder continuar en todo lo que ella se propuso. “Mauro [Icardi] un divino, me acompañó siempre en todo. Hasta ahora en el videoclip vino con nosotros a Brasil”, dijo.

El palito de Wanda Nara al Bailando: “Lo padecí”

Durante la conversación, en el marco del estreno de su nuevo videoclip que grabó en Brasil, Wanda Nara se refirió al reality en el que se embarcó junto a Darío Barassi en Netflix, con Love is Blind. Sin embargo, a pesar de que lleva tiempo en este mundo, manifestó que no le gustan tanto, en especial en donde ella no es la conductora.

“Yo soy como medio antireality. Hice el Bailando y la verdad es que la pasé bastante mal, porque fue mucho sacrificio. Y el patinando también”, sostuvo. Además, remarcó: “Lo padecí porque entrás en una competencia y a mí no me gusta perder”.