Semanas atrás se confirmó que el reconocido reality show de citas a ciegas, Love Is Blind, tendría su versión argentina. Incluso se abrió el casting para que los interesados en “encontrar al amor de su vida” pudieran inscribirse. Luego se conoció a la dupla de conductores: Wanda Nara y Darío Barassi. Ahora, ambos se encontraron en México para comenzar con las grabaciones del programa que se estrenará próximamente en Netflix. No obstante, las cosas arrancaron de una manera un tanto accidentadas.

Darío Barassi y Wanda Nara conducirán la versión argentina de Love in Blind X: @chenetflix

Tras anunciar que el reality de Netflix tendría no solo una versión argentina, sino también un casting abierto, se confirmó que Barassi y Nara -quien debutó como conductora el año pasado con MasterChef- estarían al frente del programa. Esta semana, la dupla llegó a México para comenzar a darle forma al proyecto. Darío viajó con su esposa, Lucía Gómez Centurión, y las hijas de ambos, Emilia e Inés, mientras que Wanda llegó acompañada por sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi.

A través de sus redes sociales, ambos mostraron el paradisíaco lugar, repleto de naturaleza, en que se hospedan durante su estadía en la Riviera Maya. Antes de empezar a grabar, la dupla se encontró fuera de sus habitaciones -que justamente son continuas- y compartió un divertido y accidentado momento.

Mientras el conductor conversaba con Francesca e Isabella sobre sus propias hijas, Wanda le dijo: “Traelas que te las cuido, yo soy re buena niñera”. Pero, mientras charlaban animadamente, sin darse cuenta, Darío apoyó la mano en una planta. ¿Qué era? Un cactus. “¡Ay! Me pinché con esto. Me dolió mal. ¡Me voy a morir!”, exclamó asustado, mientras observaba la herida.

La mediática, por su parte, que en todo momento tuvo el celular en mano y grabó la escena, no pudo evitar reírse. “Apenas llegó, herido por un cactus”, comentó en la Storie que subió a Instagram. A simple vista parecía que la situación quedó ahí, puesto que Barassi continuó conversando con las niñas, no obstante se supo que tras el accidente solicitó asistencia médica.

“El anti selva de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia”, comentó Nara en un siguiente video, donde se pudo ver cómo un especialista observaba la mano del actor. “Llegó hace cinco minutos y ya tiene una herida”, comentó Nara. No obstante, ambos se tomaron con humor la situación y continuaron con la jornada laboral.

Wanda y Darío ya se encuentran en México trabajando en el reality que estrenarán en Netflix (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nara y Barassi se encuentran grabando la versión argentina de Love is Blind, un reality show que se estrenó en los Estados Unidos en 2020 y ya tiene cinco temporadas, las cuales están disponibles en Netflix. El mismo reúne a personas solteras que están dispuestas a encontrar el amor, de una forma quizás no tan convencional. Las parejas tienen citas a ciegas, en habitaciones separadas; se hablan, pero no se ven. Solo están cara a cara si llega la propuesta de casamiento. Si esto sucede, los enamorados pasan tiempo en una playa y si las cosas funcionan, prueban la convivencia, a la par de que preparan la boda. En esa instancia deben decidir si quieren pasar el resto de su vida juntos o continuar por caminos separados.