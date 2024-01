escuchar

En 2023 la carrera de Wanda Nara dio un giro de 180 grados. Además de debutar como conductora en MasterChef (Telefe) y ganar en Italia el Ballando con le stelle (Bailando por las estrellas) se lanzó como cantante y estrenó su tema “Bad Bitch”. Pero, todo indica que en 2024 redoblará la apuesta, ya que en estos últimos días estuvo en Brasil, acompañada por Mauro Icardi, para grabar su segundo videoclip. La filmación se realizó en una favela y la mediática mostró en sus redes todo el backstage, incluido su radical cambio de look.

Tras una breve estadía en Buenos Aires, Nara e Icardi emprendieron nuevamente el viaje para llevar adelante el nuevo proyecto laboral de la cantante. “Llegamos a Brasil. Cambio de look, videoclip y muchas caipiriñas para mí… ¡No entienden lo que se viene! Necesito que la escuchen ya. Perdón ‘Bad Bitch’ pero acá la subimos a otro nivel”, escribió la empresaria en sus redes. ¿En qué consistió su nueva imagen? En abandonar el cabello castaño y regresar al rubio.

Wanda Nara abandonó momentáneamente el morocho y lució el cabello rubio para su videoclip (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara sorprendió con un nuevo look (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero eso no fue todo. Para el videoclip, Wanda se realizó decenas de trenzas africanas, uno de los looks que marcan tendencia esta temporada y el mismo que lució recientemente Martina ‘Tini’ Stoessel. Incluso también mostró uno de sus looks: zapatillas, un short deportivo verde y la camiseta de la selección argentina con el número 9, dorsal con el que juega su marido en el Galatasaray. ¿El toque final? Las uñas de color verde.

A través de sus stories, Nara mostró la intimidad del backstage y tras terminar las grabaciones, compartió unas palabras con sus seguidores: “En la favela grabamos mi segundo videoclip. La gente que trabajó y que vive acá, nos regaló las sonrisas más hermosas; la energía y la alegría que tienen es inexplicable”. En esta misma línea, cerró: “Me dieron tanto amor que volveré por la gente que conocí acá, la quiero para siempre cerca de mí”.

Wanda Nara grabó el videoclip de su segundo tema en Brasil (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara grabó su segundo videoclip en una favela de Brasil (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por su parte, Mauro Icardi estuvo junto a ella en todo momento y también compartió unas palabras sobre el trabajo que realizaron en Brasil. “Qué suerte poder encontrar un hueco en este tiempo de recuperación para poder acompañarte, mi amor, y a todo tu equipo en esta experiencia única y en este nuevo lanzamiento musical”, sostuvo el futbolista en un posteo en Instagram.

“Un nuevo desafío para afrontar con toda la determinación que te caracteriza, enfrentando lo desconocido hacia la conquista de nuevos horizontes”, agregó. A modo de cierre, en tanto, escribió “O bicho vai pegar”, nombre de la canción y etiquetó a su esposa y a Negro Dub, quien, además de este tema, también produjo “Bad Bitch”.

Mauro Icardi acompañó a Wanda Nara a Brasil para grabar su nuevo videoclip (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Gracias, gracias, gracias; por acompañarme, por cuidarme, por correr todos los muebles de la habitación, para que practique muchas horas las coreos y montarme el escritorio de maquillaje en nuestra habitación del hotel”, le respondió Wanda a su marido.

El “antojo” que tuvo Wanda Nara ni bien pisó Buenos Aires

La semana pasada Nara e Icardi volaron desde Estambul hacia Buenos Aires. Si bien fue una visita express, porque debían viajar a Brasil, la mediática mostró la intimidad de su vuelta a casa. Tras bajar del avión y mientras se dirigía a su casa de Nordelta, no se resistió y decidió cumplirse un “antojo” dulce.

Wanda Nara mostró lo primero que comió cuando llegó a Buenos Aires (Instagram @wanda_nara)

En la foto que publicó en Instagram, la empresaria mostró lo primero que comió ni bien pisó suelo argentino: galletitas dulces acompañadas con mate. “Una ‘Bad Bitch’ suelta por Buenos Aires”, escribió en la publicación, con un guiño al título de su primera canción, lanzada hace unos meses.