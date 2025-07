Wanda Nara ostentó ante la TV italiana la colección de carteras exclusivas y reveló por qué guarda varias series repetidas

MTV Italia estrenó el domingo pasado un episodio de Cribs Italia, que tiene como fin mostrar la vida íntima de las celebridades. En esa ocasión Wanda Nara se convirtió en protagonista y le dio la bienvenida al público europeo a su departamento en Milán. Además de algunos rincones del lugar que nunca antes fueron expuestos, la mediática reveló algunos secretos de su colección de carteras exclusivas y descolocó a los espectadores.

Mediante la cuenta de Instagram de MTV, compartieron un reel de Nara, quien recorrió el armario y destacó los bolsos más llamativos o aquellos que tiene una historia particular. Cabe recordar que la figura de Telefe grabó ese especial cuando viajó a la capital de la Lombardía hace dos meses, en el marco del juicio por su divorcio de Mauro Icardi.

Wanda Nara abrió las puertas de su armario de carteras y contó algunos secretos de su pasión por ellas (Feunte: Instagram/@wanda_nara)

“Esta no es una colección fácil de tener. Hay muchas carteras que son muy difíciles de encontrar. Pienso que la más complicada es esta, la Birkin Himalaya. Es difícil de encontrar porque obviamente cuando fui al local se tuvieron que asegurar que era una verdadera apasionada de la moda y que contaba con una colección como esta”, empezó Wanda su descripción a la vez que señaló un bolso blanco con detalles marrones.

Entre las rarezas que posee en el grupo de carteras, la mediática tomó una negra y resaltó: “Recuerdo esta, que no la encontraba. Es de una vintage. Me dieron toda la documentación, pero la tengo porque me gustaba el material. Ya no existe, solo la versión nueva”.

Wanda Nara contó que le gusta comprar bolsos mini repetidos hasta tener toda la colección completa de una marca (Feunte: Instagram/@wanda_nara)

“Después tengo los bolsos típicos de todas las marcas. En este sector tengo los más pequeños, que son iguales a los otros, pero en versión mini”, subrayó Nara y justificó: “Los uso para una cena. Me preguntan qué puedo meter adentro… Bueno, la tarjeta de crédito, algún bálsamo labial o crema de coco, pienso que con eso es suficiente para una buena noche”.

Entre risas, la mediática dijo: “Después hay algo que me caracteriza, que mis amigos resaltan. Si me gusta una cosa, la quiero en todos los colores. Ese es mi problema, porque si me gusta una cartera, no sé con cuál color quedarme. Por eso compro todos”.

Con humor, antes de salir del armario de carteras, indicó que tiene un control estricto de las mismas, en particular para saber cuáles dejó en Milán y cuáles en Argentina. Además, reconoció que hay veces que se olvida que le prestó alguna a sus amigas y necesita volver a pedírselas.

Wanda reveló que su problema reside en que compra todos los mini bolsos porque no sabe con cuál color quedarse (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En un avance que publicó Wanda Nara en Instagram -antes de que se estrenara el programa televisivo-, se la vio a ella desde el living del departamento y comentó: “En este edificio logré unificar cuatro apartamentos, derribando todas las paredes. Creo que en otra vida fui arquitecta porque me gusta diseñar”.

“Esto era totalmente otra cosa. Lo hice todo desde cero. Diseñé una casa a la medida de mi familia”, manifestó en su paso por los pasillos de la lujosa construcción con vistas al centro financiero de la ciudad.

Durante una recorrida por el exterior, dejó entrever la terraza, con piso cubierto de madera, una piscina, mesas y hasta un recuerdo de la Argentina. “Tener esto en Milán es un tesoro enorme. Para mí, siendo argentina, tener una parrilla es muy importante”, dijo.

Uno de los espacios favoritos de Wanda, según explicó, es la cocina: “Me gusta cocinar, por eso ubiqué las cosas precisas que necesitas para cocinar. Hago de todo, desde tortas dulces a tartas saladas”. Y lanzó una advertencia: “Aprendí a hacer la pasta italiana, perfecta”.