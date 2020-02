Es la cantante femenina más premiada de todos los tiempos según los Records Guiness. Fuente: Archivo

"La encontré en su cuarto, encorvada sobre una mesa, aspirando una línea de coca". Esas son las palabras que Bobby Brown eligió para describir la primera vez que vio a Whitney Houston consumiendo. Era la noche del 18 de julio de 1992. Su noche de bodas.

Estaba nerviosa por la ceremonia que tenían por delante. "¿Querés un poco?", preguntó ella mirándolo. "No", respondió él. "Bueno, ahora ya sabés", le dijo la legendaria cantante a su futuro esposo. Ese fue el día en que ella lo dejó entrar en su vida.

Escándalos, drogas y una pareja en el centro de la escena

Eran una pareja mediática. Ella era la chica inmaculada del R&B. Él tenía todos los tics de un chico malo del Hip Hop. Los dos eran altamente talentosos y jóvenes. Eran tan parecidos, que el amor los encontró de manera espontánea. Pero lo que se desconocía en ese momento, es que también coincidían en un punto de fragilidad emocional que los había llevado a desarrollar hábitos dañinos.

La carrera de ella venía marcando un ascenso pronunciado, al igual que la atención que recibía. Los titulares escandalosos no se hicieron esperar: algunas historias empezaron a ligar a la pareja con el consumo de drogas. Desde el entorno de Houston los dedos apuntaron hacia Brown como "la mala influencia".

Un año después de casarse, en marzo de 1993, tuvieron a su primera y única hija, Bobby Kristina Brown. Pero ni siquiera eso le puso un freno a la espiral viciosa en la que estaban inmersos, y por la cual el cantante ya sumaba varias causas judiciales. La pareja se encerraba por varias horas en un ala de su mansión para consumir cocaína, mientras su hija era cuidada por niñeras.

El lunes 10 de septiembre de 2001, el mundo se percató de que la voz femenina más galardonada de todos los tiempos realmente se encontraba en peligro.

En el segundo día del tributo a Michael Jackson que se celebró en el Madison Square Garden, Whitney Houston salió al escenario. "La voz" se unió a Usher y Mya en su versión de Wanna Be Startin' Somethin y su deterioro físico encendió las alarmas.

Aunque no estaba en su versión más encendida, Houston se entregó a su descomunal voz y recibió las caricias del público. "Nadie puede herirme ahora. Porque tu sabes lo que es cierto. Ves, yo creo en mi. Entonces tú, cree en ti", entonó de cara al Rey del Pop, que pareció entenderlo todo al instante.

Un año después de esa presentación, en una entrevista íntima con la periodista Diane Sawyer, Whitney Houston intentó explicarle al mundo cómo se sentía ser adicto. "Es mi decisión. Es mi corazón. Es lo que yo quiero. Y lo que no quiero. Nadie me está haciendo hacer cosas que no quiero hacer. Mi mayor diablo soy yo. Yo soy mi mejor amiga y mi peor enemiga", dijo esa vez.

Después de eso, hizo una plegaria que hoy, a la vista de los hechos, puede ser entendida como una escalofriante predicción: "Recen por mí, como persona. Recen para que mi alma sea más fuerte".

Hace ocho años, el 11 de febrero de 2012, murió ahogada por una condición cardíaca y por consumo de cocaína.