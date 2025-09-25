A 13 años de su muerte: Whitney Houston sale de gira gracias a la IA

Cuando Whitney Houston falleció, en 2012, tenía solo 48 años. Ahora, 13 años después, una de las voces más icónicas de la música regresa. Y, como era de esperar, la inteligencia artificial está involucrada.

Una experiencia de concierto, llamada The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration (que combina pistas vocales aisladas, secuencias de presentaciones en video y una orquesta sinfónica en vivo), inauguró una serie limitada de espectáculos en Estados Unidos desde el 20 de septiembre. Si bien otros artistas fallecidos han participado en espectáculos de homenaje similares antes, en el caso de Houston no se trató solo de juntar secuencias y pistas.

Whitney Houston cantando en Wembley Arena, el 5 de mayo de 1988 en Londres https://www.vam.ac.uk/exhibitions/diva

Muchas de las grabaciones multipista originales de la música de Houston (las que combinan voz, instrumentos, batería, etc.) se habían perdido. Park Avenue Artists, que colabora con los herederos de Houston para producir los espectáculos, recurrió a Moises, una plataforma musical basada en IA, para que les ayudara. La IA de esta compañía está diseñada para aislar las voces e instrumentos de las canciones con una calidad casi de estudio.

“Este proyecto exigió una separación de voces excepcionalmente alta”, declaró Geraldo Ramos, cofundador y director ejecutivo de Moises. “Tuvimos que aislar la voz de Whitney de las grabaciones completamente mezcladas sin comprometer la fuerza emocional de su interpretación. Un concierto como este simplemente no habría sido posible hace cinco años”.

La gira está programada para conmemorar el 40º aniversario del lanzamiento de la carrera de Houston (su álbum debut homónimo se lanzó en febrero de 1985). El concierto se estrenó en Nashville en junio; ahora se dirige a otras siete ciudades.

20 y 21 de septiembre: con la Cincinnati Pops Orchestra, Cincinnati Music Hall

11 de octubre: Wilson Center en Cape Fear Community College, Wilmington, Carolina del Norte

25 de octubre: Bank of America Performing Arts Center, Thousand Oaks, California

8 de noviembre: Palladium en el Allied Solutions Center, Carmel, Indiana

15 de noviembre: Teatro Genesee, Waukegan, Illinois

21 de noviembre: Teatro McCallum, Palm Desert, California

22 de noviembre: Mesa Arts Center, Mesa, Arizona

Los fanáticos pueden esperar escuchar “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, “I Will Always Love You”, “Higher Love” y otros clásicos de Houston.

Moises ha desarrollado 45 modelos de IA propios, que, según afirma, pueden procesar 2,5 millones de minutos de audio al día. La aplicación de la compañía ha demostrado ser muy popular entre los músicos, y sus miembros del equipo han trabajado en Spotify, Pandora y TikTok, entre otras empresas centradas en la música. Puede que este no sea el último trabajo de la compañía con una supuesta gira de artistas tradicionales. Otras colaboraciones con Park Avenue Artists están en marcha.

“Este proyecto demuestra cómo los artistas con legado y sus herederos pueden crear experiencias significativas para los amantes de la música mediante el uso inteligente de la tecnología de IA”, afirmó Ross Michaels, copresidente de Park Avenue Artists, y agregó: “La Voz de Whitney es la primera de varias colaboraciones planificadas que utilizarán la IA para iluminar nuevas dimensiones de la obra de un artista. Es un ejemplo contundente de cómo la IA puede honrar el legado de los artistas y, al mismo tiempo, enriquecer la experiencia del público de forma hermosa y respetuosa”.

La Voz de Whitney es la primera de varias colaboraciones planificadas que utilizarán la IA Archivo

Esta no es la primera vez que los herederos de Houston firman una gira póstuma. En 2020, justo antes de que la pandemia prácticamente paralizara el mundo, comenzó una gira con un holograma de Houston interpretando sus grandes éxitos acompañada de una banda en vivo.

Esa producción fue supervisada por Base Hologram, que tiene una trayectoria comprobada de revivir artistas tradicionales, con exitosas giras de conciertos de Roy Orbison, Buddy Holly y la diva de la ópera Maria Callas.

La práctica de las presentaciones póstumas ha sido controvertida durante años. La mayoría de los artistas no tenían voz ni voto en el asunto. Por otra parte, generalmente tampoco tenían voz ni voto en el desvelamiento de música inédita años después de su muerte. A pesar del debate, las presentaciones se han mantenido en gran medida y, al parecer, se están volviendo más comunes.