Will.i.am: "La música instrumental va a ser la próxima gran cosa"

Enfocado en la tecnología (trabaja con inteligencia artificial en su compañía), el productor de hits pronostica el fin del fenómeno rap. "El problema con el hip-hop es que cualquiera puede hacerlo", dice Crédito: Eric Michael Roy

30 de abril de 2019

Cualquiera que siga pensando en Will.i.am como un productor de hits se quedó en el tiempo: su presente está en Silicon Valley. Si bien su reloj inteligente Puls fracasó en 2015, los capitalistas de riesgo lo toman en serio, y supuestamente le dieron más de 100 millones de dólares para financiar su compañía, I.am+, que está trabajando en inteligencia artificial. Acá comparte su visión sobre el futuro.

¿Cómo va a ser el entretenimiento hogareño en 20 años?

En 2039, va a ser como: "¿Qué es una tele? ¡Mi pared es una pantalla!". ¡La única razón para comprar una tele va a ser que el constructor de la casa no hizo que las paredes fueran pantallas! ¡La única razón para comprar una balanza es que el constructor no hizo que el piso me pese! ¡Todo debería ser una pantalla! Vas a tener problemas de privacidad, pero eso se va a resolver.

¿Los músicos tienen que tener miedo de que los programas compongan hits?

Una canción es una canción, sin importar si la hizo una persona o una máquina. ¡Hay mucha música humana mala! [Risas] ¿Pero qué quiere decir "componer"? Si le hablo a un aparato y le digo: "Poné una base con una línea de bajo onda Bootsy Collins...".

Bueno, hace poco, a una computadora le pusieron el catálogo de los Beatles y compuso una "nueva" canción.

Eso no es componer. Eso es un algoritmo. Es un piano automático. Alguien tuvo que componer la maldita partitura para que el piano automático la toque.

Mucha gente teme al potencial de la IA en general. ¿Vos también?

La inversión en inteligencia artificial está superando la inversión en inteligencia humana. Eso debería preocuparnos: la IA como un sistema del que dependemos. Tiene que haber regulaciones.

El hip-hop es la música popular dominante. ¿Cuánto más va a durar eso?

¿Cuál es el deporte número uno en el planeta? El fútbol, porque cualquiera puede jugarlo. El problema con el hip-hop es que cualquiera puede hacerlo. Ya no está el nivel Rakim o Nas... Yo creo que la música instrumental va a ser la próxima gran cosa.

¿En serio?

Los Coltrane, los Hendrix, el talento musical. Es la única forma de demostrar inteligencia: con tu carácter artístico. Estamos compitiendo humanos contra humanos, y eventualmente será humanos contra máquinas... La razón por la que Star Wars es Star Wars es que los Jedis mantenían las máquinas a raya.

¿Vamos a necesitar músicos Jedi para ganarles a las máquinas?

Sí. Y Terminator es la ausencia de Jedis. Ahí es cuando perdieron los humanos.