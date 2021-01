La ex Gran Hermano Ximena Capristo explicó cómo es su presente con Gustavo Conti tras el acercamiento Crédito: Instagram @ximecapristo

Un iPad familiar fue el dispositivo que desencadenó el escándalo: Ximena Capristo descubrió que Gustavo Conti intercambiaba mensajes con otra mujer. Sobrevino la separación y cuando parecía que no había retorno, el amor pudo más y hoy vuelven a apostar por la familia que conforman junto a Félix. La ex Gran Hermano dio detalles de cómo es la relación hoy con su pareja y la manera en la que su hijo incidió en esa reconciliación.

Entrevistada en el programa Hay que ver (El Nueve), Ximena Capristo habló de todo. Fiel a su estilo, la ex participante de Gran Hermano no se guardó nada. Si bien la pareja está en un nuevo comienzo, en fase de prueba, remándola, la actriz y locutora nacional aclaró que todavía continúa sentida por lo ocurrido, pero que le dio una nueva oportunidad a Gustavo Conti por Félix, el hijo de ambos.

"Quizás es feo lo que voy a decir, pero si no hubiera tenido a Félix no sé qué hubiera pasado. En la reconciliación, él tuvo mucho que ver. Yo hago las cosas por él", sostuvo Capristo ante la consulta del notero del programa que conduce José María Listorti.

Capristo remarcó que para un reconstrucción del vínculo deberá transcurrir tiempo. "El amor no se fue, de lo contrario no se podría seguir. Pero, la confianza hay que recuperarla porque yo la perdí. Ya no confío como antes, no tengo esa confianza ciega", añadió.

Durante la misma entrevista, Capristo reveló que si bien algunos días Conti se queda en el hogar que compartieron por años, en otras ocasiones él se va a una departamento, como una manera de "airear" la relación. Además, la actriz y locutora nacional no perdió la oportunidad y fustigó a su pareja por no haber accedido a practicar el poliamor cuando ella lo sugirió.

"Me hizo quedar como una loca en todos lados cuando dije que me gustaría abrir la pareja después de 20 años y después pasa esto [por el intercambio de chats]. Quiere hacer lo que él quiere, pero a mí no me lo permite", diferenció.

Sobre el final de la nota, Capristo remarcó que todo está en vías de reconciliación y destacó que su actitud tiene que ver con el bienestar de su hijo. "La estamos remando, queremos estar juntos porque tenemos una familia. Me pidió disculpas y lo acepté pero no solo por mí, sino por Félix", concluyó.

