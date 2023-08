escuchar

En el mundo del espectáculo se formaron varias amistades, algunas de las cuales continúan hasta la actualidad y otras que se disolvieron con el paso de los años. En el pasado, Ximena Capristo, Gustavo Conti, Paula Chaves y Pedro Alfonso, superior frecuentarse, salir a comer y pasar tiempo juntos. Pero esta relación se quebró y ahora se supieron los supuestos motivos detrás de eso. El lunes en LAM (América TV) la exparticipante de Gran Hermano hizo fuertes acusaciones contra el productor y la forma en la que este se comportó con su marido. “Tuvo feas actitudes”, aseguró.

Todo comenzó cuando en el magazine de América mencionaron a Zaira Nara y, entre otras cosas, recordaron la amistad de esta y Paula Chaves. Ambas parecían inseparables e incluso la hermana de Wanda fue elegida como madrina de Filipa, la hija menor de su amiga. Pero, la relación de Nara con Facundo Pieres, ex de Chaves, habría generado una ruptura difícil de reparar. En ese contexto, Ángel de Brito cambió inesperadamente de tema y se dirigió directamente a Ximena Capristo, una de sus angelitas: “¿Vos estás peleada con Paula Chaves? ¿Ustedes no eran amigos? ¿Conti, vos, Pedro y Paula?”.

Ximena Capristo recordó la amistad que mantuvieron ella y Gustavo Conti con Paula Chaves, Pedro Alfonso, Luciano Castro y Sabrina Rojas Instagram

“Tuvimos una instancia que salíamos a comer y todo y después no, después se cortó”, expresó Capristo y, fiel a su estilo, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad de ahondar en el tema. “Te voy a ser sumamente sincera. Realmente me pareció que había un manoseo de ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra’, y a mí me gustan las cosas claras. Si soy amiga de seis personas, tres parejas, compartimos todo y si una ya me habla mal de la otra, digo mmm...”, continuó la angelita.

En este sentido, comentaron que la tercera pareja del grupo era la de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Al ser consultada por si siguió siendo amiga de la actriz, ella se limitó a decir que tenía “buena onda con todo el mundo”. Fue entonces cuando el conductor le preguntó si Paula criticaba a Rojas y Castro: “Había una cosa rara que a mí no me gustó”. Incluso aseguró que no se quería ir de las reuniones por temor a que la criticaran y que esas cosas no le gustaban: “No era una amistad, había buena onda”.

Ximena Capristo apuntó contra Pedro Alfonso

“¿Por qué tengo que ocultarlo? ¿Con quién tengo que quedar bien?”, cuestionó la panelista. En ese momento, de Brito trajo a colación algo que se comentaba en relación con las parejas: que el problema eran los hombres y que Pedro Alfonso “dejó de llamar” a Conti para ofrecerle trabajo. Ximena se puso seria y respondió sin filtro: “Lo que pasa es que Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo, que no tiene nada que ver con esto. Tuvo feas actitudes, tratos y destratos”.

Después se remontó a cuando su marido y el productor trabajaron juntos, entre 2016 y 2017, en la obra de este último Abracadabra. “Sinceramente, esa temporada Gus la paso mal. Hasta venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira”, expresó y agregó: “Aparte estaba peleado con Freddy (Villareal) y con toda la compañía. Con la única que hablaban era con Flor Vigna y comían prácticamente solos y apartados”.

La panelista recordó que su marido se preguntaba el motivo de las malas actitudes de Alfonso hacia él. “A mí me da bronca porque Gus lo quería mucho; lo quiere mucho, seguramente tiene la mejor con él, pero a mí no me gusta que lo lastimen”, concluyó Capristo.