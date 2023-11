escuchar

“Hagamos despedida, que se nos va el ministerio de la Mujer”, publicó en redes sociales Amalia Granata el domingo por la noche, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Javier Milei por encima de Sergio Massa. El mensaje de la actual diputada provincial de la provincia de Santa Fe generó gran repercusión, y fue Nancy Dupláa quien, con un escrito de la politóloga María Florencia Freijo, le respondió con dureza en Instagram. Granata, tras leerlo, no se quedó callada e hizo un fuerte descargo.

La contraposición de ideas políticas que tienen Amalia Granata y Nancy Dupláa las llevó a tener diversas idas y vueltas mediáticas en los últimos tiempos. La reciente victoria de líder libertario ante el candidato de Unión por la Patria no fue la excepción para que ambas protagonicen un cruce, en el que dejaron en clara evidencia que tienen distintas posturas, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la visión del feminismo.

Nancy Dupláa le respondió a Amalia Granata Instagram: duplaa_nancyok

“Pero no se van las millones de niñas y mujeres que creen en él, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas. No escupas para arriba, consejo. La historia me cuenta que las feministas cada vez son más año a año, trascendimos lo partidario y sobre todo seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutás. Te dimos todo. Hay que ser más leída y menos gritona. Hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programucho de chimentos”, fue la repuesta por parte de María Florencia Freijo a la diputada, y fueron estas palabras que replicó Nancy Dupláa en Instagram.

Esta respuesta le dio pie a Granata a responderle a la actriz. En esta ocasión no fue por redes sociales, sino que lo hizo efusivamente en vivo en LAM (América TV), ciclo al que fue invitada para analizar el nuevo panorama político. Allí apuntó contra la esposa de Pablo Echarri, a quien acusó de haber “minimizado” su capacidad de mujer al indicar que se “le dio todo”, remarcando que ella trabajó por conseguir tanto sus logros laborales como personajes de ficción.

“Los derechos tampoco me los dio ella. Los derechos los tenemos todos iguales. Vivimos en una sociedad donde yo tengo los mismos derechos que vos, que sos hombre. Esos derechos que se inventan ellas o se apropian, ante la ley el hombre es igual a la mujer, punto”, aseguró respecto a las conquistas sociales.

Por supuesto que Amalia Granata se tomó su tiempo para responder cada tópico compartido por Dulpáa, y en ello no faltó su referencia acerca de la formación que tiene para ejercer el cargo público que posee. Sobre eso, aseguró que la gente la eligió por segunda vez para ser diputada “A mí el Estado me paga porque me elige el pueblo, ella saca beneficio con su marido por hacer producciones que no sé quiénes las miran”, apuntó.

La diputada Amalia Granata

En la misma línea, invitó a la actriz a hacer la labor que ella suele hacer, de recorrer barrios vulnerables, en Santa Fe, en el que podrá observar qué derechos pueden perder las mujeres y niñas de esos sitios si cierra el Ministerio de la Mujer. En ese punto indicó que viven una realidad muy dura y que “van al merendero del barrio con un tupper, a hacer la cola para ver si cuando llegan le dan una porción de comida”.

En la enumeración de las situaciones que atraviesan las mujeres, según su propio recorrido como funcionaria pública, aseguró que el Estado no está presente para aquellas mujeres que sufren y mueren por adicciones.

“Le quiero contar un montón de cosas que padecen las mujeres. Ella dice que este ministerio militante representa y está ayudando. No se estaría notando que el ministerio está funcionando. Entonces la plata de ese ministerio, ñoqui y militante, usémosla para realmente reincorporar a las mujeres y darles las herramientas para que se puedan lucir en esta sociedad”, apuntó.