Marisa Brel arremetió fuerte contra Romina y su vida fuera de la casa de Gran Hermano: “No es lo que ella dice ser”

La exdiputada y actual participante de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig volvió a convertirse en el blanco de las críticas externas.

Hace unos días Constanza “Coti” Romero, exparticipante del reality la acusó de ser “millonaria” y este martes la periodista Marisa Brel se unió al discurso contra la oriunda de Moreno. “No es lo que ella dice ser”, sentenció.

Marisa Brel fulminó a Romina de Gran Hermano

Sin tener conocimiento de lo que se dice afuera de la casa sobre Romina, sus compañeros la consideran como la “madre” del grupo, por edad pero también porque suele encargarse de la limpieza, el orden y hasta de cocinar. Sin embargo, Brel salió al cruce y en diálogo con LAM (América) fulminó a la oriunda de Moreno.

“Romina a mí me parece que es la mejor jugadora porque engañó a los de afuera y a los de adentro, me parece que no es lo que ella dice ser”, comenzó diciendo Brel y añadió: “No es que no le creo, no, a mí me llaman todos los vecinos, vivía en ese mismo barrio, no es que le alquiló una casa ahora. No es que el marido le alquiló una casa ahora. Ella ya vivía en el barrio privado y lo de la causa de enriquecimiento ilícito es hacia el exmarido y hacia ella. Tengo las pruebas”, aseguró.

La periodista enfatizó que la participante hace un papel de “víctima” sin mencionar su bienestar económico entre otras cuestiones. “A mí no me interesa el afuera de ella, lo que no me gusta o la felicito es que le hizo creer a todos es que es la pobrecita y entró sacrificada por sus tres hijitas, para darles un futuro y en realidad tiene mucho dinero. Viajó al Caribe hace poco. Es válido, por eso digo que es la mejor jugadora”, contó Brel.

“A medida que los chicos van saliendo se dan cuenta de la realidad… Sea lo que sea, millonaria o no millonaria. Que no, no es millonaria, vive bien. Tiene trabajo en el Gobierno, no sé si va, porque a mí hay gente que me dice que no va, chicos, tengo pruebas”, remarcó la periodista, a pesar que Ángel de Brito comentó que posee un emprendimiento de manicura, historia que sí contó dentro del reality.

Según Marisa Brel, Romina Uhrig no es lo que ella dice ser (Fuente: Telefe/Captura de video)

Antes de finalizar el análisis sobre Romina, Brel hizo hincapié en el rol de madre que ocupa y su ausencia mientras participa del concurso: “Yo no la juzgo, pero a la vez es muy finito lo de la beba chiquita, hace tres meses que no sabe si come, si duerme, si hace popó, si sufre, si no sufre. Yo, como mamá, no me imagino dos días sin saber nada de mis hijos”.

De esta manera, Brel se convirtió en una más de las que apuntó sin tapujos contra Romina e intentó develar su estrategia para con los demás participantes de Gran Hermano y el público. Sus dichos se suman así a los de Coti, quien en El Debate (Telefe) le aseguró a Santiago del Moro que la oriunda de Moreno tenía un buen pasar económico. “Es la reina de la mentira porque nos enteramos que es millonaria y ella dice que hace este esfuerzo por sus hijas”, disparó la correntina a pocos días de abandonar el reality.

