Yanina Latorre salió esta mañana al cruce de las declaraciones de Dady Brieva, que había señalado ayer en su programa de radio que la Argentina "tenía que ser Venezuela ahora". En respuesta a estas expresiones, que obviamente despertaron polémica, la panelista de Los Angeles de la mañana se refirió al cómico y lo trató de "poco coherente", ya que "habla desde un departamento en Puerto Madero que vale tres millones de dólares".

Latorre se refirió a Brieva esta mañana en el programa que conduce Ángel de Brito, mientras analizaban los dichos del cómico y conductor radial. "Si tenemos que ser Venezuela, seamos Venezuela ahora", le había pedido el actor al presidente Alberto Fernández ayer a la mañana, como para exigirle que debía ser menos moderado en sus políticas, en especial su relación con los periodistas y los opositores y la justicia.

En el piso del canal se encontraba el periodista Martín Candalaft para dar detalles de cómo se vive en Venezuela, y cuáles son sus índices de inflación, pobreza y condiciones de vida. En medio de su presentación, Latorre intervino para decir: "Disculpame, pero él te lo dice (lo de ser Venezuela) desde el piso 42 del Chateau de Puerto Madero, que vale tres millones de dólares".

Luego, la panelista pasó a enumerar las cosas que debería hacer Brieva en el supuesto caso que Argentina se convirtiera en el país liderado por Nicolás Maduro. "¿Él va a vender el piso, lo va a compartir, lo va a rematar y lo va a repartir?. Porque tiene un piso mirando toda la ciudad de Buenos Aires, que acá ninguna de nosotras tenemos. Y allá expropiaron".

"Una buena investigación"

Más tarde, Latorre, que además es contadora, se metió un poco con la situación impositiva del cómico. "¿Él paga los impuestos por lo que realmente vale el departamento, ya que habla tanto de evasores? -se preguntó y continuó con una sentencia-. Hoy voy a investigar. A ver si lo tiene declarado por el total. Es una buena investigación".

En otro tramo de programa, y mientras continuaban con la misma discusión en torno a Brieva, la panelista, quizá la más picante de LAM, volvió a arremeter contra el comediante ligado al kirchnerismo. "Yo también soy comunista en Puerto Madero pidiendo que expropien todo en un departamento de tres millones de dólares".

"No es un mensaje coherente", agregó. Luego se refirió a la esposa del Brieva, Mariela Anchipi, y los zapatos y las carteras de Valentino, que "valen más de 5000 euros" y finalizó, otra vez en relación al exMidachi: "Sentado en Puerto Madero, en el piso 12, 20 o 30, en un departamento que vale lo que vale no te puede decir 'quiero que seamos Venezuela', porque hay algo que no encaja".