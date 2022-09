“Algo estalló”. Yanina Latorre habló de su noche de terror: dolor, llanto y sangre en el oído

LAM, por América, está en plena racha de ausencias. Al viaje por Europa del conductor Ángel de Brito junto a Andrea Taboada, se le sumó anoche el faltazo de Yanina Latorre, aunque por razones para nada felices.

Pía Shaw, conductora del programa en estos últimos días, fue la encargada de hablar con Latorre a través de un videollamada.

“La voy a recibir a ella, le voy a agradecer porque la semana pasada la veíamos que estaba mal, que no se sentía bien y estuvo hasta el viernes acá. Pero pasó un fin de semana fatal”, introdujo la conductora. La panelista, quien no suele faltar a los programas, salvo durante en sus vacaciones, relató a sus compañeras y el público su padecimiento.

Yanina Latorre explicó el motivo de su ausencia en LAM (América

“Tuve una gripe terrible toda la semana pasada, hice medio reposo porque iba a laburar todos los días para no abandonar el programa ni a ustedes, pero el viernes se me tapó el oído. Yo me imaginé que eran los mocos porque estaba muy congestionada. Cuando me fui de LAM, seguía tapada y, a la una y media de la mañana, me empezó a doler el oído de una manera descomunal”, explicó Yanina Latorre desde el living de su casa.

“Pasé una noche tremenda, lloré, no tenía postura, traté de ver una serie, caminé, di vueltas esperando que amanezca para llamar a un otorrino. Y bueno, a las 5 de la mañana el dolor era inconmensurable, un dolor que nunca en mi vida sentí. Sentí algo que estalló y me empezó a salir sangre. Lo único bueno, es que en esa puntada, cuando me estalló algo, el dolor cedió. A todo esto, durante la noche me tomé todo lo que vi para el dolor y nada me aflojaba”, precisó la panelista.

“Tenía sangre y si me movía o estornudaba, me salía más sangre. Nunca me había pasado nada igual y me puse a googlear. Imaginate lo que leí. Es todo lo que no tenés que hacer”, manifestó entre risas y, a pesar de haberse encontrado con las más dramáticas evaluaciones en Internet, agregó: “Llamé al otorrino de Dieguito (su hijo), que es una eminencia, y le expliqué todo lo que me pasaba. Me mandó antibiótico, gotitas, corticoide, todo. Y que lo vaya a ver cuando terminara de operar”, relató.

Finalmente, tras visitar al doctor, la panelista de LAM dio con el problema que padeció estos últimos días. “Una bacteria de la gripe se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa. Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto, que crecen y duelen mucho, hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre, que fue lo que me pasó a mí la madrugada del sábado”, explicó.

Por último, Yanina Latorre manifestó: “Me limpiaron, me aspiraron y quedé mejor. Pero estoy como sorda, tengo un zumbido en el oído muy molesto que todavía no se me fue, y todavía tengo ampollas. El tema es que estoy tan lastimada que no me pueden sacar lo que quedó. Estoy como con una incomodidad. No volví a sentir dolor porque estoy medicada, pero no la estoy pasando bien. Estoy atacada, quiero arrancarme el oído, y sigo con la gripe. Estoy angustiada”. Luego, desde el programa invitaron al Dr. Guillermo Capuya para explicar la enfermedad que padeció la panelista.