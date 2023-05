El inesperado mensaje de Diego Latorre cuando Yanina le contó que sufrió un accidente: “Le mandé un audio llorando”

escuchar

En el programa de este martes de LAM (América), Yanina Latorre le relató a Ángel de Brito y a sus compañeras cómo fue el accidente doméstico que sufrió y que le dejó moretones en el cuerpo.

Luego de debatir sobre la estatua dedicada a Marcelo Gallardo, el conductor del programa le preguntó a la histórica panelista: “¿Qué pasó? ¿Te caíste?”.

Yanina Latorre contó el accidente doméstico que sufrió

“Ay, sí. Me caí por la escalera”, manifestó Latorre y mostró a cámara el tremendo moretón que le quedó en el codo izquierdo. “Estaba estresada, apurada, con la caldera y con el plomero. Últimamente en casa brota agua de todos lados. Entonces, estaba en bata y en pantuflas. ¿Viste cuando pisas con las pantuflas? Me despatarré y caí”.

“Y Rosa, pobre, me quería atajar y me decía ‘estás muy estresada’. ¿Te parece?, le decía yo”, señaló la panelista entre risas, quien mostró el cuello con marcas y una vez más el codo, donde más se lastimó.

Lo gracioso de la anécdota fue el ida y vuelta por WhatsApp con su marido Diego Latorre. “Le escribo un mensaje a Diego y le digo ‘ay, no sabés, me caí por la escalera’”, introdujo la panelista, que reveló, sin poder creerlo, lo que le contestó su pareja. “Bueno, si me mandaste un mensaje, tan mal no estás”, dijo muy tranquilo el exfutbolista.

“Qué amoroso”, señaló Nazarena Vélez, mientras que De Brito acotó: “Siempre empático”. Pero su esposa lo apañó: “Porque yo soy dramática, enseguida le mandé el audio llorando, me dice ‘bueno, estás mandando un audio’ como diciendo no te moriste”.

Por suerte, para la panelista, la caída no pasó a mayores y solo se trató de algunas marcas que le quedaron en el cuerpo, aunque el conductor sugirió que mañana le iba a doler aun más.

Yanina Latorre reveló la propuesta que le hizo a su esposo Diego para mejorar su relación de pareja

El divertido ida y vuelta que tuvo con su marido tras la caída justo se da una semana después de que Yanina revelara que le “encantaría” vivir en casas separadas con Diego Latorre.

Marcela Feudale, panelista en LAM, preguntó: “¿Y por qué no se lo proponés?”. Sobre eso, Yanina explicó: “Porque no quiere irse. Igual, tenemos cuartos de televisión separados”.

Yanina Latorre dio detalles de su convivencia con Diego Latorre

Con el foco puesto en la convivencia entre la periodista y el exfutbolista de Boca, De Brito decidió avivar la polémica y conocer más sobre el por qué de la actitud de Diego.

“Porque él es un cómodo y en el fondo le gusta que yo le haga todo”, argumentó Yanina. Por otra parte, la mediática explicó: “Cuando alguno de los chicos se va, él se pasa a ese cuarto. Yo soy la dueña de todo, básicamente. La plata de él es mía”, en referencia sus hijos Lola y Dieguito.

Para cerrar el tema, Feudale aprovechó la sinceridad de Yanina y le sugirió que detrás de su casa le arme un cuarto para que Diego pueda vivir en su propio hogar, sin tener que compartir la casa: “Sí, tipo la del casero. ¿Sabés que tenés razón? Y que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, finalizó, entre risas.

LA NACION