El feroz cruce ente Elizabeth Vernaci, Yanina Latorre y Marixa Balli: “Se le pasó el cuarto de hora”

Tras un cruce protagonizado meses atrás con el equipo de LAM, Elizabeth “La Negra” Vernaci volvió a la carga con críticas dirigidas a dos de sus panelistas, Yanina Latorre y Marixa Balli. Lejos de guardar silencio, las “angelitas” respondieron a la locutora.

“La Negra Vernaci vs. LAM. Lo que nos faltaba”, escribieron en la cuenta de Twitter del programa al compartir el fragmento radial en el que la conductora de La Negra Pop (Radio 101.5) se refiere a las compañeras de Ángel de Brito.

En su espacio, Vernaci habla de la incorporación de Marixa Balli al programa de América y critica con dureza a Yanina Latorre, a quien tilda de “yarará”. “La estrella en este momento del programa de Ángel de Brito es Marixa Balli”, expresó La Barby, panelista del programa de Vernaci. Y esta última continuó: “Hacía rato que necesitaban un refresh y volver a la televisión de antes le da un refresh. Así lo hizo Nazarena Vélez el año pasado cuando entró a LAM, que empezó a contar todas las experiencias de a quién se comió y después quedó y se convirtió en una periodista”, agregó La Barby, irónica. “Entrás hablando de a quién te c... y terminás periodista. El periodismo hoy es así, tanto estudiar al pedo”, siguió Vernaci.

La Negra opinó entonces acerca del impacto del trabajo de las panelistas en el programa. “¿Y qué dice ‘yarará’? Porque a ella le debe dar bronca cuando alguien sobresale más que ella. Ella dice: ‘primero estoy yo, después el programa’”, consideró.

Frente a los dichos de la locutora, Ángel de Brito, en el marco de su programa, invitó a sus compañeras a pronunciarse. “Pobre, La Negra, en el fondo me da lástima la obsesión que tiene”, expresó primero Latorre. Y continuó: “Habla más de ella que de mí, no se lleva bien con nadie. Tiene el resentimiento de las que ya les pasó el cuarto de hora. Ya nadie la nombra si no la nombramos acá porque nos está pegando. Ya no le contesté la semana pasada. Me pegó por lo de La China Suárez, porque le molesta que contemos quién garcha con quién, pero vos te hacés eco en tu programa y también estás hablando del garche ajeno, es lo mismo”, manifestó la panelista.

Respecto a su vínculo con Balli, Yanina fue tajante: “No sé de dónde sacaste que me molesta Marixa, es hermosa. Te voy a explicar algo, porque acá la única yarará sos vos, que criticás a la gente por la ideología y después mandás mensajitos buena onda. A mí me gusta todo lo que le suma al programa. Me considero tan grossa que no compito con nadie y cada una ocupa su lugar y está para algo. Yo combato la mentira, la traición y todo lo que no le suma al programa. Por algo estoy acá hace ocho años y me va tan bien”, añadió.

Yanina Latorre le respondió a Elizabeth Vernaci: “Te mando un beso y hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres"

Latorre cerró su descargo finalmente con filosas palabras: “Te mando un beso y hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres. No servís para nada”.

En tanto, Marixa Balli recibió las críticas con más ligereza. Tras aclarar que ella no es “periodista” sino “bailarina y artista”, apuntó: “La verdad es que quiero a Vernaci, le tengo mucho cariño, porque trabajamos juntas, y es muy copada como compañera, siempre tuve muy buena relación”, dijo. Luego, Balli se refirió a su propio desempeño: “Yo puedo contar lo que se me canta, cosas que quizás antes no contaba; se me ocurre contarlo ahora, que estoy muy desinhibida. Son anécdotas, me parecen divertidas y cada uno puede hablar de su vida. Como no miento me hago cargo de lo que digo. No me parece grave. Yo la estoy pasando bomba. Si estoy contando un garche, será un súper garche, mi amor”, cerró Balli.

En julio pasado, Ángel de Brito llegó a acusar a La Negra Vernaci de “maltratadora”, haciéndose eco de algunos comentarios de la locutora en relación al trabajo de los cronistas de los programas de chimentos. “Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros, jajajajaja”, escribió el periodista en Twitter. “La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio”, la definió. Y cerró el tuit con un duro interrogante: “¿Qué les pudrió el cerebro?”. Fiel a su estilo, al día siguiente la locutora se hizo cargo de las críticas de De Brito y le respondió el tuit con ironía: “¡Domingo! Relajá, bebé”, escribió y culminó con algunos emojis de corazones y besos.

