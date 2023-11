escuchar

Como cada noche en LAM (América TV), las angelitas tienen algo para contar que deja a todos sorprendidos. Este viernes no fue la excepción y, cuando Fernanda Iglesias hablaba de su separación con el productor Pablo Nieto, tras 14 años de relación y un hijo en común, Yanina Latorre recordó un dato desconocido de su pasado.

Mientras dialogaban en el estudio sobre las traiciones y las venganzas que pueden llevarse a cabo por bronca o despecho, la panelista que estuvo a cargo de la conducción del viernes se sinceró con sus compañeras. “Yo hay cosas que no arruino ni rompo de mi marido porque pienso en mí y digo ‘esto es mío’”, expresó y desató las risas de sus compañeras, quienes la indagaron, curiosas por saber más.

En ese sentido, la esposa de Diego Latorre entró en detalles. “No, a Diego no porque es mi marido y es 50 y 50, lo que le hago a él, me lo hago mí”, comenzó contando y siguió: “Pero yo tuve un exnovio que sí, le tiré todo el líquido de freno en el auto para arruinarle el capot”.

La anécdota desató las carcajadas de Nazarena Vélez. “Muy Nazarena Vélez, ese momento”, acotó Pepe Ochoa, a quien la mediática interrumpió dando más información. “Caca en la manija del auto. Tenía 20 años y mi novio me cag*”, explicó.

Pero la sorpresa llegó después cuando reveló quién había sido la tercera en discordia de aquella relación. “Me cag* con Beatriz Salomón, pero yo era cero tonta. Yanina Arruza (su apellido de soltera), flaquita, chiquitita, contadora pública, que trabajaba en una empresa pública. Yo contenta iba a trabajar todos los días con este novio... Igual lo quiero, por si está mirando él o la mamá no voy a decir nada malo, aparte me lo sigo cruzando. Es un tipo grande, ya está”, aseguró.

Y añadió para dar más detalles sobre la infidelidad: “Una mañana estoy ahí trabajando en la oficina en el Instituto de Servicios Sociales de Seguro y viene una compañera mía de contabilidad y me dice ´mirá el novio de Beatriz Salomón’, y era el novio mío. En la tapa del diario estaba Beatriz Salomón, que era hermosa, y yo me miré flaquita, rubia, sin tet** y dije yo acá no puedo competir. Lo que lloré”.

Además, explicó que en esos tiempos era más fácil olvidar a alguien, debido a que no existían las redes sociales: “Era una época muy distinta. Cuando nosotras éramos más jóvenes, te pasaba que cortabas con un tipo y no sabías más nada de él, salvo que salgas a dar vueltas de manzana por la casa. Ahora, lo ves en Twitter, en Facebook, y más si laburás en el medio”.

Pese a que en la noche del viernes la mediática se mostró divertida ante el público, lo cierto es que no viene pasando un buen momento. Su madre, Dora Caamaño, se encuentra hace unos días internada y la noticia causó preocupación en el ambiente. “Estoy dele recibir llamados, tengo a mi mamá internada, estoy un poco preocupada”, explicó en sus redes sociales, cuando sus seguidores preguntaron por qué no subía contenido.

Dora Caamaño, madre de Yanina Latorre, permaneció unos días internada y generó preocupación en el ambiente Instagram @yanilatorre

Si bien se guardó algunos detalles, Yanina Latorre relató que estos los últimos días estuvo con una agenda muy apretada, que por supuesto incluye acompañar a su madre. “Anoche estuve con ella viendo el partido en la clínica, está en Los Arcos, y ahora me voy a ir para allá de nuevo”, indicó el jueves. Por el momento, no trascendió cuál es el actual cuadro de salud de Dora.