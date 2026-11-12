“Yo tenía dos hijos”: cómo hicieron Selva Alemán y Arturo Puig para reorganizar sus vidas y acelerar a fondo por un flechazo inesperado

El primer encuentro fue un flechazo, de esos que dejan una marca inmediata. Y luego, durante casi cinco décadas, Selva Alemán y Arturo Puig compartieron una vida que tuvo de todo: una profesión que los apasionaba, una familia que fueron armando entre los dos, viajes, nietos, proyectos y una complicidad que se advertía incluso cuando no hablaban.

Selva Alemán y Arturo Puig en Fernanda, Martín y nadie más: ahí nació un amor como no hubo otro igual

Se conocieron a comienzos de 1974, en la casa de la directora y productora Diana Álvarez, durante la primera lectura de los guiones de Fernanda, Martín y nadie más, la telenovela que protagonizarían por Canal 9. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella reunión de trabajo terminaría siendo el comienzo de una relación que atravesaría medio siglo.

Selva tenía 29 años y Arturo, 28. Ella ya era una artista reconocida, hija de la actriz Carmen Vallejo y criada también por el músico Oscar Alemán, a quien siempre consideró su verdadero padre. Él venía desarrollando una carrera en televisión y teatro y ya tenía dos hijos pequeños, Ximena y Juan, fruto de su primer matrimonio.

La primera impresión fue tan intensa que Selva la recordaría muchas veces. En una entrevista contó que, cuando se dieron la mano, sintió algo extraño: era como reencontrarse con alguien de su propia familia. No lo había visto nunca, pero tenía la sensación de conocerlo desde siempre. Arturo, por su parte, confesó que Selva siempre le había gustado y que, cuando la vio, quedó impactado. “Fue un amor a primera vista”, resumirían después. Pero había un problema: los dos estaban casados.

Un romance entre guiones y silencios

La novela comenzó a grabarse, Y mientras sus personajes desarrollaban una historia romántica, algo empezaba a suceder entre los actores. La química era evidente. En las escenas de amor eran Fernanda y Martín; fuera de cámara, Selva y Arturo intentaban entender qué hacer con aquello que les estaba pasando.

No fue una decisión sencilla. Arturo tenía dos hijos muy chicos y una familia constituida. Selva también estaba casada. Finalmente, después de varios meses de trabajo y de sentimientos contenidos, llegó el momento de hablar. Fue Selva quien propuso que se encontraran a solas. Eligieron un barcito ubicado en la zona de Olleros y Libertador, en Buenos Aires. Allí tuvieron una conversación que terminaría cambiándoles la vida.

Arturo Puig y Selva Alemán, hombre y mujer de teatro

Años más tarde, Arturo recordaría aquel café y la dificultad de la situación. “Yo tenía dos hijos chicos”, explicó. Selva fue la primera en separarse y pudo blanquear lo que sentía. Para él, el proceso resultó más complejo por la familia que había formado y por la responsabilidad que sentía. Pero ambos fueron resolviendo sus situaciones, y antes de que terminara 1974, comenzaron a construir su relación.

No hubo una boda inmediata ni una decisión de organizar una nueva familia de un día para el otro. Primero llegó la convivencia, el aprendizaje de compartir la vida y la adaptación a una familia que ya tenía dos chicos. Selva conoció a Ximena y Juan cuando eran muy pequeños, y con el tiempo, se convirtió en una figura fundamental para ellos.

La pareja no volvió a trabajar junta durante muchos años después de aquella telenovela. No fue porque hubiera terminado el amor ni porque quisieran mantener sus vidas profesionales separadas para siempre. Simplemente, descubrieron que compartir el trabajo podía generar tensiones. Tenían criterios propios, métodos diferentes y eran muy exigentes el uno con el otro. Más adelante contarían, entre risas, que durante un período de diez años evitaron compartir proyectos porque discutían bastante.

La historia de amor de Selva Alemán y Arturo Puig: ya estaban casados y tenían familia pero decidieron acelerar a fondo por un flechazo inesperado

Una familia que se fue agrandando

Uno de los capítulos más sensibles de la historia fue el deseo de Selva de ser madre. La actriz nunca ocultó que le hubiera gustado tener un hijo con Arturo. Sin embargo, dos operaciones a las que debió someterse cuando era joven afectaron su posibilidad de quedar embarazada. En una entrevista contó que alrededor de los 35 años ya le habían dicho que no podría tener hijos. En aquel tiempo, además, los tratamientos de fertilidad disponibles eran muy diferentes de los actuales. “Fue uno de los dolores más grandes de mi vida”, llegó a reconocer. No hablaba de ese tema con resentimiento, pero tampoco lo minimizaba. Era una asignatura pendiente y convivía con ella.

En algún momento tuvieron la posibilidad de adoptar un bebé, pero no estaban divorciados y no podían realizar una adopción en condiciones regulares. También les preocupaba el contexto de la época, sobre todo en lo legal, ya que era en medio de la dictadura militar. Y decidieron no avanzar.

La maternidad no llegó por esa vía, pero Selva encontró una manera propia de ejercerla. Ximena y Juan fueron sus hijos del corazón. Los dos vivieron con la pareja durante años, hasta que formaron sus propias familias. Ella siempre fue cuidadosa de no ocupar el lugar de la mamá, pero el vínculo afectivo se hizo profundo y duradero.

Arturo lo explicaría con claridad: Selva había criado a sus hijos y compartió con ellos una parte fundamental de sus vidas. La actriz, por su lado, hablaba de ellos con un cariño que no necesitaba aclaraciones. En más de una oportunidad dijo que los quería como si fueran propios.

La familia creció también con la llegada de los nietos. Ximena adoptó en Rusia a Nikolay y Elizaveta, después de un proceso largo que incluyó trámites y viajes. La pareja acompañó de cerca esa experiencia y celebró la llegada de los chicos como una transformación de sus vidas. Más tarde llegó Santos, el hijo de Juan.

El abuelazgo los encontró felices y entusiasmados. En noviembre de 2023, cuando recibieron a una periodista en su casa para recordar su historia, Arturo contó que la llegada de los nietos los había revitalizado. Selva también disfrutaba de ese lugar y ambos hablaban de los chicos con una ternura evidente. Los veían con frecuencia, los consentían y procuraban estar presentes en sus vidas. La familia, para ellos, no era una cuestión de definiciones legales o biológicas, sino una construcción cotidiana, hecha de convivencia, afecto y tiempo compartido.

El casamiento que eligieron para no olvidarse

Aunque llevaban décadas juntos, Selva y Arturo no tenían apuro por casarse. Durante muchos años convivieron sin formalizar la relación. Tampoco eran demasiado cuidadosos con las fechas de aniversario. En las entrevistas solían bromear con que no recordaban con precisión cuándo habían comenzado a salir ni cuánto tiempo llevaban juntos.

Las fotos más tiernas del matrimonio de Arturo Puig y Selva Alemán (Fuente: ARCHIVO)

Finalmente, el 30 de abril de 2001 dieron el sí por civil. La fecha no fue casual: era el cumpleaños de Selva. La ceremonia fue sencilla y discreta. Asistieron familiares y amigos íntimos. No hubo una gran fiesta ni una puesta en escena para las revistas. Después de tantos años, el casamiento fue más una celebración de lo que ya habían construido que el comienzo de una nueva etapa.

En alguna entrevista contaron que ni siquiera habían tenido una intención firme de casarse. Un día estaban conversando y surgió la pregunta: por qué no hacerlo, después de tanto tiempo. La decisión llegó sin grandes discursos.

La vida cotidiana tampoco tenía demasiados rituales solemnes. En la casa, Selva era quien cocinaba y Arturo se ocupaba de levantar la mesa, cargar el lavavajillas y sacar a pasear al perro, incluso de madrugada. Contaban que él lo sacaba todas las noches alrededor de las doce. Esos pequeños detalles, tan alejados del glamour del espectáculo, eran parte de la intimidad que consiguieron.

También se reían mucho. Selva reconocía que Arturo tenía un sentido del humor que ella incorporó con los años. Él consideraba que reírse juntos era fundamental para aliviar tensiones. No se presentaban como una pareja perfecta ni pretendían ofrecer una receta para el amor. Hablaban de discusiones, celos, desencuentros y separaciones temporales. En ocasiones, alguno hacía las valijas y se iba. Después volvían a encontrarse.

Selva dijo que habían hecho distintos tipos de terapia y que atravesaron crisis muy profundas. Pero había algo que permanecía: el deseo de seguir juntos. “Siempre nos volvimos a elegir”, fue la frase que mejor resumió aquella experiencia.

El amor también tuvo escenario

La profesión fue otro de los grandes territorios compartidos. Los dos eran actores de una enorme vocación, y aunque durante algunos años evitaron trabajar juntos, con el tiempo volvieron a encontrarse en distintas producciones.

Después de Fernanda, Martín y nadie más, compartieron proyectos como Picnic, Cartas de amor, Cristales rotos, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Darse cuenta y El precio. Cada encuentro profesional tenía sus particularidades. Siempre recordaban que no pasaban letra juntos en sus casas, algo que podía resultar extraño para dos actores que compartían escenario. Cada uno tenía su método y prefería prepararse a su manera.

Selva Alemán y Arturo Puig, en El precio: el escenario fue su verdadero hogar LA NACION

En 2021 volvieron a trabajar a la par en Cartas de amor, la obra de A. R. Gurney que protagonizaron en el Multiteatro. El espectáculo les permitió retomar la actividad teatral después de las restricciones de la pandemia y reencontrarse con el público. Para ambos fue un proyecto especialmente querido.

El último gran proyecto compartido fue Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O’Neill, en el Teatro San Martín. La obra era un sueño que tenían desde hacía tiempo y significó un desafío artístico importante. Arturo bromeaba con que en escena la sacudía todos los días; Selva le contestaba que terminaba con contracturas. Se reían de esa exigencia y del esfuerzo que implicaba sostener una pieza tan intensa.

En noviembre de 2023, coincidieron en que estaban atravesando un momento muy bueno. Habían superado las dificultades del COVID, disfrutaban de los nietos y concretaron el deseo de hacer aquella obra. La convivencia también era buena. Selva decía que Arturo siempre había sido fácil para eso y él destacaba el valor del humor.

Los viajes eran otra pasión compartida. Les gustaba salir, hacer escapadas y conocer lugares. Roma ocupaba un sitio especial en sus recuerdos: cada vez que podían viajar a Europa, procuraban pasar por allí. Años después de la muerte de Selva, Arturo contaría que ver imágenes de esa ciudad por televisión podía devolverlo de golpe a los días que vivieron juntos. Era uno de esos lugares que ya no podía recorrer sin pensar en ella.

Una despedida inesperada

El 3 de septiembre de 2024, la historia cambió de manera abrupta. Selva tenía 80 años, y según las informaciones conocidas ese día, no padecía antecedentes cardíacos como para prever un desenlace semejante. Por la mañana comenzó a sentirse mal y pidió que un médico la revisara en su casa. Más tarde, acompañada por Arturo, fue trasladada a la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano.

Al llegar, se encontraba en condiciones de colaborar con los controles médicos. Pero, minutos después, sufrió un infarto masivo. Los profesionales intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla. La noticia fue confirmada esa misma tarde por el Multiteatro, donde había protagonizado Cartas de amor junto a su marido.

Arturo Puig y Selva Alemán, en una producción de fotos para LA NACIÓN Patricio Pidal/AFV

La conmoción fue inmediata. Selva era una actriz respetada por sus colegas y querida por el público, con una trayectoria extensa en teatro, cine y televisión. Pero también era la mitad de una pareja que acompañó a varias generaciones de espectadores. Su historia con Arturo se había convertido en una referencia de amor y compañerismo, sin que ellos mismos buscaran ocupar ese lugar.

Al día siguiente, en el cementerio de la Chacarita, Arturo la despidió acompañado por sus hijos, Ximena y Juan, sus nietos y numerosos amigos del ambiente artístico. El dolor era el de un hombre que acababa de perder a la persona con la que había compartido casi toda su vida.

En marzo de 2025, en una entrevista, Puig habló con crudeza de la ausencia. Contó que le costaba aceptar que ya no podía verla y que, en determinados momentos, la sentía presente. También recordó los viajes, las fotografías y los lugares que habían recorrido juntos.

Meses después, volvió a referirse al duelo. Dijo que había días buenos y días malos, que la extrañaba muchísimo y que se había mudado de la casa que compartieron durante tantos años a un departamento más pequeño. Sus hijos lo acompañaron en ese proceso. También recordó que con Selva fueron un equipo: se llevaban bien, se divertían, discutían como cualquier pareja y viajaban todo lo que podían.

En una de sus últimas entrevistas juntos, Selva reconoció que el amor que habían vivido era un privilegio. Arturo coincidió. No porque hubieran sido perfectos, sino porque consiguieron algo que los dos consideraban extraordinario: seguir eligiéndose después de tantos años de amor.