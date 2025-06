Yuyito González, tras el encuentro con Karina Milei: “Me incomodó un poco”

Amalia “Yuyito” González habló este lunes después de reencontrarse con Karina Milei, su ex cuñada, y relató cómo vivió los días posteriores a su separación del presidente Javier Milei. El encuentro se produjo el jueves pasado, en la previa del desfile por los 30 años del diseñador Claudio Cosano.

Captadas por las cámaras, la conductora y la actual secretaria General de la Presidencia se volvieron a ver las caras luego de que Yuyito y el Presidente mantuvieran una relación durante menos de un año, entre agosto de 2024 y abril de 2025. En el saludo se las vio cordiales, pero no hubo muestras de cariño de las excuñadas.

Yuyito aprovechó su programa para contar todos los detalles (Captura: Magazine)

“Entré, vi que Karina estaba ahí y me generó cierta incomodidad, porque desde la separación con Javier no volví a hablar con nadie del entorno”, contó González este lunes en su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) y llamó la atención de todos los televidentes, que esperaban su palabra tras la ruptura.

Al referirse a la situación, la conductora fue contundente. “No soy falsa. En ese momento me invadió todo lo vivido: los agravios, las humillaciones, las decepciones y cosas horribles que me fui enterando con el tiempo”, señaló. “Es lógico que sintiera incomodidad. Soy honesta, no aparento, no busco cargos, ni dinero, ni uso a la gente. Soy así, guste o no”, aclaró.

También desmintió rumores de haber ignorado a Karina Milei: “Tal vez demoré en saludarla, pero nos saludamos con cordialidad y hay fotos que lo prueban. Yo estoy en paz conmigo. Fui leal, sincera y fiel. Cero especulativa”.

La conductora también aprovechó este encuentro que tuvo con Karina Milei para defenderse de quienes la habían criticado. “Desde que anuncié la ruptura y durante más de un mes, aparecieron muchos personajes—no sé enviados por quién— hablando mal de mí y ventilando intimidades que no sé quién les habrá contado. Fue una falta total de respeto absoluta. Nunca recibí un llamado ni una disculpa; no soy falsa, soy educada. Yo estaba en el medio de esa incomodidad. Y dentro de la incomodidad, me pasó la película de todo lo vivido”, continuó su relato.

La pareja de Yuyito con el Presidente duró menos de un año (Foto: @angeldebrito)

Según reveló, la ruptura con Javier Milei fue un golpe duro en su camino y por eso eligió no hablar más de su vida privada. “En su momento compartí todo porque estaba enamorada y era genuino. Hoy no sé si lo haría igual. Cuando te quemás con leche, ves una vaca y llorás. En ese entonces hablaba, pero hoy ya no tengo nada que decir”, sostuvo.

La relación entre Yuyito González y Javier Milei fue breve pero generó bastante atención mediática. Comenzaron a salir en agosto de 2024 y la relación terminó en abril de 2025, por lo que duró menos de un año.

Durante ese tiempo, Yuyito y Milei mantuvieron un vínculo sentimental que ella describió como “genuino y basado en sentimientos reales”. En varias entrevistas, Yuyito mencionó que estaba enamorada y que lo que compartía públicamente en ese momento era auténtico.

Sin embargo, tras la ruptura, la conductora reveló que la separación fue dolorosa y que no volvió a hablar con Milei ni con su círculo íntimo, incluida su hermana Karina Milei.