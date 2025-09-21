Yuyito González habló de su separación de Milei y confesó que retomaron el vínculo: “Pasó algo que a mi no me cerró”

El 21 de abril, Amalia “Yuyito” González confirmó de forma pública que su relación sentimental con el presidente Javier Milei había llegado a su fin. Este sábado, cinco meses después de la ruptura, la exvedette y conductora pasó por el programa de Mirtha Legrand y reveló algunos pormenores de la separación: explicó que no pudieron superar “una agarrada”, insistió en que no hubo terceros en discordia y confesó que hace un tiempo retomaron el vínculo.

Mirtha aprovechó la presencia de Yuyito para preguntarle por el fin de su relación con Javier Milei StoryLab

“¿Cómo está tu vida? ¿Tu trabajo?”, fue la primera pregunta que Mirtha le hizo a la exvedette apenas comenzó la cena. “Muy bien, muy contenta. Feliz”, respondió la invitada. De inmediato, Yuyito comenzó a hablar de Empezar el día, su programa de en Ciudad Magazine, pero Mirtha la interrumpió con una pregunta sobre su vida personal. “¿Estás enamorada?”. A partir de ese momento, la invitada se dispuso a hablar de su relación amorosa con Javier Milei.

“No. No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada”, confió. ”¿Cómo lo pasaste con el Presidente?”, levantó el guante la Chiqui. “Lo pasé muy bien. Estuvimos muy enamorados. Él también. Los dos”, remarcó Yuyito, y reveló que el final del vínculo tuvo que ver con “cuestiones de pareja”. “Tuvimos una agarrada y esa agarradita no se arregló”, repasó, sin dar más detalles.

Después de un tiempo sin hablar, la exvedette confesó que hace poco volvieron a tener contacto. “Yo dije algo en mi programa o publiqué algo o algo pasó y ahí recibí un mensaje. Ahí retomamos. No el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor. Tampoco hubo pase de facturas. Para nada. Y ahora tenemos una relación esporádica”, explicó. “A mi lo que más me importa de todo, en cualquier tipo de relación, es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes en cuanto a broncas”, sumó.

Lejos de soltar el tema, Legrand insistió en los motivos del fin. “¿Y por qué se cortó?”, disparó sin vueltas. “Fueron más que nada cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles, ni Javier ni yo. Ninguno de los dos. Esta es mi lectura, perdón Javi. No tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja, entonces cuando pasó algo que a mi no me cerró, reaccioné. Soy brava Mirtha”, aceptó. “Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a las cosas que quiero para mí. Y si veo que de alguna manera pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.

El look de Yuyito en su visita a Mirtha Legrand StoryLab

“No hubo falta de amor”, acotó atenta al testimonio Silvina Escudero, otra de las invitadas de la noche. “No fue falta de amor. Fue una discusión que la manejamos de una forma… tampoco es fácil la vida de un Presidente, no es como ir y pelearte con tu novio de cualquier otra profesión”, enfatizó. También negó que haya habido un choque de egos y dio por tierra con la versión de una posible tercera en discordia, como trascendió: en aquel momento se habló de un regreso de Milei con Fátima Flores, su ex. “Nada ni nadie tuvo que ver con nuestra relación ni con nuestra ruptura ni con nuestro amor”, agregó.

“Por mi parte tengo el sentimiento anestesiado. Cuando se dio vuelta la página empecé a tomar otra actitud que es más saludable para mí y que tiene que ver con aceptar las cosas como son. Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares. Pero me dejó muy tranquila la relación porque estoy completamente convencida de que fui una muy buena influencia para él”, remarcó. “Fueron tiempos en los que yo lo escuché, lo mimé, lo entendí”, agregó, y confirmó que durante el noviazgo durmió en Olivos. “Estábamos todo el tiempo juntos”, completó.

El presidente Javier Milei y Yuyito González en el balcón de la Casa Rosada Captura de video

La relación entre Yuyito González y Javier Milei fue breve pero generó bastante atención mediática. Comenzaron a salir en agosto de 2024 y la relación terminó en abril de 2025, por lo que duró menos de un año. Durante ese tiempo, Yuyito y Milei mantuvieron un vínculo sentimental que ella describió como “genuino y basado en sentimientos reales”. En varias entrevistas, ella mencionó que estaba enamorada y que lo que compartía públicamente en ese momento era auténtico. Sin embargo, tras la ruptura, la conductora reveló que la separación fue dolorosa y que no volvió a hablar con Milei ni con su círculo íntimo, incluida su hermana Karina Milei.