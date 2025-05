Zaira Nara lanzó un inesperado comentario tras la escandalosa audiencia de divorcio de Wanda y Mauro Icardi

Después de meses de distancia y en medio de una polémica que parece no tener tregua, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención al presentarse en el Tribunal de familia de Milán, donde tuvo lugar una nueva audiencia por su divorcio con Mauro Icardi, su pareja durante más de diez años. Lejos de optar por la discreción, la empresaria de cosméticos llegó al lugar con un movimiento cargado de simbolismo: en el Lamborghini Huracán Spyder que alguna vez compartió con su ex, ahora con una estética completamente renovada. El gesto, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, no solo provocó comentarios del público, sino también una inesperada reacción de su hermana Zaira, cuyo mensaje no pasó desapercibido.

Entre los miles de mensajes que inundaron las redes, uno en particular captó la atención de todos: el de Zaira Nara. Con una cuota de humor e ironía, la modelo y conductora escribió debajo del posteo de su hermana “me dieron ganas de casarme...”, una frase que desató una catarata de reacciones. El comentario no pasó desapercibido, sobre todo porque llegó en medio de una jornada marcada por la ruptura legal entre Wanda e Icardi.

El comentario de Zaira sobre la entrada triunfal de Wanda Nara a la audiencia de divorcio (Captura: Instagram @wanda_nara)

Es importante mencionar que, en medio del conflicto judicial entre Wanda y Mauro en Milán, Zaira decidió enfocarse en su faceta más familiar. Lejos del revuelo mediático, la modelo acompañó a sus sobrinas Francesca e Isabella en un acto escolar, al que asistió junto a su padre, Andrés Nara. Al terminar la jornada, compartió una emotiva postal con Isabella en redes sociales, acompañada por una dedicatoria que reflejó el cariño que les tiene: “Lo que te amo”.

El posteo de Wanda Nara que encendió las redes sociales (Captura: Instagram @wanda_nara) (Foto: Instagram @wanda_nara)

Más allá del mensaje de Zaira, la sección de comentarios de la publicación en donde se la ve a Wanda con su Lamborghini rosa se colmó de elogios por parte de los usuarios. “Cuando sea grande quiero ser como vos Wanda”; “¿Qué estás esperando para sacar tu ESTAMPITA reina?”; “No se puede ser más REINA”; “Vos ya ganaste, mujer”; “Otra quiere su vida, pero ella siempre iconic”; “LA ÚNICA MUJER QUE ENVIDIAMOS LAS GIRLS” y “Separada, pero nunca derrotada, amando ese look por favor”, fueron algunas de las frases que más resonaron entre sus seguidores.

Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara por su look ‘a lo Amber Heard’ en la audiencia

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

Luego de la impactante entrada de Wanda Nara al Tribunal en Milán, Mauro Icardi rompió el silencio y lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales. Este jueves, el futbolista compartió una imagen en blanco y negro de los actores Amber Heard y Johnny Depp durante su mediático juicio, con un claro paralelismo dirigido a su ex. “Nunca nadie interpretó tan bien un look”, escribió y acompañó la frase con un emoji de guiño y lengua afuera, en aparente referencia al atuendo elegido por Wanda para la audiencia.

Sin detenerse allí, el futbolista redobló la apuesta y arremetió con dureza: “La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la ‘verdad’, también de sus hijas de diez y ocho años”. A esa publicación le sumó una segunda imagen de Heard llorando en el juicio, a la que añadió emojis burlones, lo que deja en evidencia que sus palabras no fueron casuales, sino una declaración cargada de resentimiento en medio de un proceso judicial que ya expone tensiones personales y mediáticas.