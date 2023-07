Qué es de la vida de Deborah de Corral, la modelo ícono de los ‘90 que arrasó en la TV

escuchar

Fue una de las modelos ícono de la década del ‘90. Se destacó luego en la conducción del innovador ciclo televisivo El Rayo (América y eltrece) y más adelante se dedicó también a la música. En cuestiones amorosas, Deborah de Corral, que de ella se está hablando, tuvo sus respectivos noviazgos con dos de los tres integrantes de la legendaria banda del rock nacional, Soda Stereo. Primero fue novia de Charly Alberti y, años más tarde, estuvo en pareja con Gustavo Cerati, el vocalista y líder de la agrupación.

Hoy, con 47 años, de Corral tiene una vida completamente alejada del show business, del modelaje y de la fama mediática. Dedica su vida desde hace dos años a sus grandes pasiones: la música y la cocina. Además, la chica de tapa de los ‘90 está casada y vive lejos de la Argentina.

Deborah de Corral se hizo famosa en el modelaje desde muy pequeña; aquí, en una tapa de Gente de 1992 Archivo DiFilm

En 1993, Deborah de Corral saltó a la fama mediática al salir en la portada de la revista Gente con un título que, a la luz de los nuevos tiempos, resultaría, como poco, controversial: “A los 16, mata”. A partir de allí, la muchacha se transformó en una presencia obligatoria en todos los desfiles top del momento y en las tradicionales tapas de publicaciones estivales en las que se presentaban “las ondas del verano”.

Deborah de Corral se mudó a Miami en 2015 y en 2021 abrió su propio restaurante Ig / @debora

Un par de años más tarde, la modelo volvía a aparecer en las tapas de las revistas, pero esta vez a partir de una noticia relativa al corazón: con 18 años, era la novia del baterista de Soda Stereo, Charly Alberti. A la par que la relación se consolidaba, Deborah de Corral comenzaba una nueva aventura más allá del modelaje. Se convirtió en la conductora de El Rayo, el programa producido por Cuatro Cabezas que buscaba revolucionar la manera de hacer televisión.

Deborah de Corral tiene 47 años, vive en Miami y tiene su propio emprendimiento culinario ig / @deborahdecorral

Años más tarde, en los primeros días del nuevo milenrio, la modelo y conductora comenzó un romance con el cantante de Soda Stereo, Gustavo Cerati, una relación que finalizó en 2005, aunque ambos terminaron siendo grandes amigos. A tal punto que ella iba a visitar asiduamente al artista cuando se encontraba internado, luego de sufrir un ACV en Venezuela, en mayo de 2010. El músico falleció en el mes de septiembre de 2004.

En esos años, la modelo y conductora incursionaba en el mundo de la música. Editó los discos Nunca o una eternidad (2011) y Piel, en 2016.

Deborah de Corral abrió el restaurante Tigre en el barrio Little River Ig / @deborah de corral

En la actualidad, la actriz vive en la ciudad de Miami, donde es una de las creadoras y dueñas de un restaurante llamado Tigre, ubicado en el barrio de Little River. Fundado en 2021, el local gastronómico donde la exmodelo asegura que puso en la cocina un toque argentino, recibió este año una estrella Michelín y había cosechado los premios Mejor de la ciudad, en 2021 y Mejor de Miami en 2022.

Deborah de Corral se casó con el productor musical Gustavo Menéndez en 2018 Ig / @deborahdecorral

Luego de vivir entre Buenos Aires, México y Los Ángeles, de Corral decidió mudarse a Miami, en 2015 y desarrollar allí su gran pasión por la cocina que, según relató ella misma, le viene de familia. “Es un proyecto que venía madurando desde hace bastante tiempo, tiene mucho corazón”, dijo la exconductora de El Rayo en una entrevista con HOLA, en 2021, en referencia a su restaurante en los Estados Unidos.

Deborah de Corral en plena tarea al frente de la cocina de Tigre, su restaurante en Miami Ig / @deborahdecorr

“La chef Deborah de Corral es una mente creativa y el corazón que late detrás de la comida”, dice la presentación de la ex de Cerati en la página oficial del restaurante Tigre. Allí también se la introduce como conductora de varios programas de cocina en Latinoamérica y Estados Unidos en los últimos años.

De Corral no se fue sola a vivir a Miami, sino que lo hizo con su gran amor, el productor musical Gustavo Menéndez, con quien se casó en secreto en 2018. “Ya habíamos hecho un ensayo de compartir casa en Los Ángeles; yo tenía mis mañas y a pesar que desde chica vivía sola, decidí jugármela. Nos fue muy bien. Con el tiempo compramos una casa juntos y en 2018 nos casamos”, contó la empresaria gastronómica en la misma entrevista.

Deborah de Corral dejó atrás su pasado como modelo y ahora se dedica tiempo completo a la cocina, aunque no descarta en el futuro grabar un nuevo disco Claudia Cebrián

La empresaria asegura que dejó el modelaje “antes de que me dejara a mí”, pero en cuanto a su pasión por la música, señaló: “Hoy estoy dedicada ciento por ciento a la cocina, pero si el día de mañana quiero volver a sacar otro disco, lo voy a hacer, no me importa si no lo quiere escuchar nadie. Con la cocina sí creo que puedo tener una carrera de larga data, sin fecha de vencimiento”.

