Zaira Nara compartió fotos del cumpleaños de su hijo en México, donde celebró por primera vez sin su papá

Tras dejas atrás un año lleno de rumores, especulaciones sobre su matrimonio, el final de su relación y el inicio de un nuevo noviazgo, Zaira Nara decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Así, junto a un grupo de amigas y a sus hijos, se instaló durante varios días en las paradisíacas playas de México. Además del disfrute propio de una escapada similar, a este viaje se le sumó un evento especial: el cuarto cumpleaños de Viggo, el menor de sus hijos con Jakob von Plessen.

Zaira Nara está de vacaciones en México junto a sus hijos

El 2022 no fue un año fácil para Zaira Nara. Luego de varios meses de desmentir y negar las versiones de crisis matrimonial que invadían los programas televisivos dedicados a la farándula, finalmente se vio obligada a confirmar la triste noticia. Tras ocho años juntos y con dos hijos en común, la modelo y el empresario Jakob von Plessen decidieron separarse.

Como si no fuera suficiente, meses después debió enfrentar un nuevo escándalo mediático. Ya separada, comenzó a salir con el polista Facundo Pieres quien, años atrás, estuvo en pareja con Paula Chaves, una de sus amigas más cercanas. Esto, inevitablemente, habría culminado en un distanciamiento entre ambas celebridades que no tardó en llegar a los medios. Aunque las dos dejaron en claro que su vínculo continúa intacto, la exconductora de Bake Off Argentina fue una de las grandes ausentes en el viaje.

La tierna dedicatoria de Zaira Nara a su hijo, quien cumplió años instagram @zaira.nara

Ahora, alejada de todo tipo de conflicto o drama, Zaira se encuentra en México junto a sus amigas. “Cuánto esperamos este momento todos juntos”, escribió, al comienzo de sus vacaciones, junto a una postal en donde posó acompañada por sus amigas y sus hijos, quienes también formaron un gran vínculo de amistad entre ellos.

Para sumarle alegría a la escapada, días atrás celebraron en conjunto el cumpleaños de Viggo, quien festejó la llegada de sus cuatro años. Con el fin de recordar la especial fecha, la exintegrante de Morfi, todos a la mesa registró los momentos más destacados a través de las redes sociales.

Viggo, el menor de los hijos de Zaira Nara y Jakob von Plessen, cumplió cuatro años instagram @zaira.nara

En un carrusel de fotos que compartió en su perfil de Instagram, capturó el especial desayuno de waffles con frutas con el que empezaron el día y las diversas actividades que realizaron durante la jornada, las cuales incluyeron largas horas jugando en la arena y en las aguas turquesas del mar del Caribe. “Feliz cumple amorcito de mi vida”, manifestó a modo de descripción del posteo que superó los 49 mil Me Gusta.

A pesar de que Viggo festejó su cuarto cumpleaños alejado de su papá, el resto de su familia se hizo presente enviándole tiernos saludos en las redes sociales. Nora Colosimo, su abuela, le dedicó un tierno video en donde compiló fotos y recuerdos compartidos.

De la misma manera, Wanda Nara publicó una Historia de Instagram desde Estambul en donde, con una filmación que capturó un tierno momento entre sobrino y tía, expresó: “Feliz vida mi amor. Ahora que soy morocha como tu amada mamita, me da más besos y abrazos. Yo te amo más mi pequeño Viggo”.

