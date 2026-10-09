Zaira Nara sobre su regreso con Jakob Von Plessen: “Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero”

A casi cuatro años de anunciar su separación, tras ocho años juntos y dos hijos en común, Zaira Nara y Jakob Von Plessen se dieron una segunda oportunidad para el amor. Si bien ella trató de no dar tantos detalles sobre la reconciliación, se mostró feliz con su presente sentimental. Sin embargo, surgieron versiones de que esta decisión la habría enfrentado con su hermana Wanda Nara. ¿El motivo? Según trascendió tiempo atrás, el empresario habría sido quien ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con María Eugenia “la China” Suárez en París, allá por 2021, hecho que terminó desencadenando el Wanda Gate. La modelo fue consultada por este presunto enfrentamiento familiar y, sin vueltas, dejó los tantos en claro.

Según trascendió, Von Plassen habría ayudado a Mauro Icardi a encontrarse con la China Suárez en París Instagram

“Hoy se estuvo diciendo que Wanda estaría enojada con vos porque te arreglaste con Jakob, que fue el cómplice del cuerno de Mauro Icardi en Francia cuando estuvo con la China”, le preguntó Yanina Latorre directa y sin vueltas a Zaira Nara durante un móvil para Sálvese quien pueda (América TV). La modelo lo negó rotundamente y hasta destacó que solo instantes antes había estado con su hermana en el mismo evento: “Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero. Está muy feliz, tiene una re linda relación con Jakob”.

“Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero. Está muy feliz, tiene una re linda relación con Jakob”, aseguró Zaira Nara (Fuente: Instagram/@zaira.nara)

Tras desmentir cualquier enojo, fue consultada por la oficialización del divorcio de su hermana y Mauro Icardi, que se confirmó durante la tarde del jueves 8 de octubre. El Tribunal de Milán finalmente formalizó la disolución del matrimonio y, según remarcó el propio futbolista, rechazó el pedido de manutención de 250 mil euros que solicitó la conductora. “Dudo de que a Wanda algo le salga mal... No tengo ni idea. Trato de no meterme porque esas cosas me hacen mal. Acompaño, pero no opino”, comentó Zaira a modo de evitar involucrarse en este tema. Si bien dijo que vio a su hermana contenta, reconoció que aún no habían tenido tiempo de conversar.

Zaira Nara se sinceró sobre su segunda oportunidad con Jakob Von Plessen

Si bien fue su madre, Nora Colosimo, quien confirmó su reconciliación en LAM (América TV), Zaira intentó mantener su situación sentimental en el mayor de los silencios para “cuidar su privacidad”. “Siento que estoy exponiendo una parte muy íntima mía y la verdad que me gusta resguardarla y cuidarla y sobre todo también por mis hijos. Es un momento importante para toda la familia”, explicó en referencia a sus hijos Malaika (10) y Viggo (6). Aseguró que ellos fueron los primeros en enterarse y que ya lo saben “hace bastante”.

Zaira Nara se sinceró sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

Tras admitir que la reconciliación “no es algo de ahora”, Latorre le preguntó por fechas, pero ella prefirió no darlas: “No voy a hablar de tiempos porque ni yo lo sé, pero sí que no tomo decisiones de un día para el otro y es algo que venimos construyendo muy de a poco y cuidándonos mucho”. Por último, contó que no viven juntos y que tampoco tienen, al menos en el corto plazo, planes de cambiar esta situación. Remarcó que ambos son personas independientes que aman su vida y que hoy por hoy están “viviendo la parte más divertida”.