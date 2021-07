El duro presente de Zulma Lobato: no consigue trabajo y piensa en irse a España

Luego de estar un tiempo alejada de los medios, Zulma Lobato reapareció en televisión para contar cómo atraviesa su presente. En el programa Crónicas 2021 con Diego Moranzoni, confesó que está desocupada, sin oportunidades dentro del espectáculo argentino y con deseos de probar suerte en España.

“Desde los 13 años salí a trabajar, en empresas de limpieza, verdulerías, negocios de ropa para hombres. Éramos cinco hermanos, muy pobres y los cinco ayudábamos a mamá. Un día decidí travestizarme y mi familia no lo tomó bien”, recordó al comienzo de la entrevista Zulma. “En 2008 me hice las lolas con un cirujano, el único que me cobró en pesos. Una amiga me salió de garante, fui al banco, saqué el préstamo y estuve un año pagándolo”, explicó.

Zulma Lobato habló sobre su duro presente sin trabajo

“Como hombre no llegaba a la gente, con esta transformación mi vida cambió. Antes trabajaba de extra y no me conocía nadie, ahora soy una figura”, remarcó Lobato. En relación a cómo lleva su día a día, relató: “Limpio la casa, hago las compras, saco a la perrita y cuando me quiero acordar, se termina el día. Me hace bien porque estoy un poco deprimida: un año y medio encerrada y sin trabajo”, confesó Zulma, que aseguró que su único ingreso es la jubilación mínima: “Nadie vive con eso. Apenas si pago el alquiler y los impuestos. Como, pero mal”.

También reveló que cobra por mandar saludos pero no quiso dar a conocer el costo del servicio. Sobre si le había llegado alguna propuesta laboral en el mundo del espectáculo, comentó: “Me llamaron durante el invierno para hacer teatro en Mar del Plata, pero el empresario no quiso pagar el pasaje ni el hospedaje y me lo perdí”.

Con respecto a su vínculo con el público, Lobato se mostró muy agradecida: “Todos los días me paran por la calle, me preguntan; ‘¿Zulmita, cuándo volvés al teatro, cuándo volvés a la tele?’. Pero no lo manejo yo. Cuando termine este gobierno me voy a probar suerte a España porque allá soy muy conocida, tal es así que me conoce (Pedro) Almodóvar. Ya que acá no me dan trabajo. Si me va bien, me quedo allá”, concluyó.

LA NACION