A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. Suiza hoy: en vivo el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza definen este sábado 11 de julio a uno de los semifinalistas del Mundial 2026 en un cruce de cuartos de final que se juega en el Estadio de Kansas City, Missouri, con capacidad para 69.045 espectadores. El partido comienza a las 21.00 hs ET (hora del Este) y el ganador enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega, que se define el mismo sábado.

Hora y cómo ver Argentina vs. Suiza en Estados Unidos

El partido de Argentina hoy se juega a partir de las 21.00 hs ET (hora del Este)/ 20.00 hs CT (hora Central)/ 18.00 hs PT (hora del Pacífico).

En Arizona, que no aplica el cambio de horario de verano, el inicio coincide con el horario del Pacífico.

Argentina vs Suiza inicia a las 21 hs (hora del Este) Aníbal Greco - La Nación

En inglés , la transmisión del sexto partido de la Albiceleste está a cargo de FOX en señal abierta. En español, el encuentro se puede ver por Telemundo , también en señal abierta.

, la transmisión del sexto partido de la Albiceleste En español, , también en señal abierta. Para streaming, Peacock ofrece la señal en vivo en español del Argentina vs. Suiza, mientras que Fubo permite acceder tanto a la cobertura en inglés (FOX, FS1) como a la cobertura en español (Telemundo, Universo), con prueba gratuita para nuevos usuarios.

Cómo llegan a este partido Argentina y Suiza

La Albiceleste llega a los cuartos de final como vigente campeona del mundo y con la intención de sumar una cuarta estrella.

En la fase de grupos venció a Argelia, Austria y Jordania, y superó a Cabo Verde en dieciseisavos antes de remontar ante Egipto en octavos. Lionel Messi disputa el que podría ser su último Mundial.

El minuto loco que deriva en el 3-2 de Argentina contra Egipto

Los suizos, por su parte, terminaron primeros en el Grupo B con siete puntos y llegan a los cuartos de final por primera vez en 72 años, desde el Mundial de 1954.

El equipo dirigido por Murat Yakin tiene la duda de Johan Manzambi, su mejor jugador en el torneo, que no pudo jugar los octavos de final por lesión y cuya disponibilidad para este partido no está confirmada.

Historial entre Argentina y Suiza

Argentina está invicta ante Suiza. En siete enfrentamientos disputados desde la década de los sesenta acumula cinco victorias y dos empates, con 15 goles a favor y apenas 3 en contra.

Los dos antecedentes en Copas del Mundo terminaron con triunfo argentino: 2-0 en 1966, en Sheffield, con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, y 1-0 en el alargue de los octavos de final de Brasil 2014, con gol de Ángel Di María a los 118 minutos.

¿Cómo juega Suiza, el próximo rival de la Argentina en los cuartos de final del Mundial?

Entre esos cruces mundialistas, ambas selecciones jugaron cinco amistosos, con el más recordado disputado en Berna en febrero de 2012: Argentina ganó 3-1 con un hat-trick de Lionel Messi, su primer triplete con la camiseta mayor.

Cronograma de los cuartos de final en el Mundial 2026

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Estadio Boston.

– Jueves 9 de julio en el Estadio Boston. España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles.

– Viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio en el Estadio de Miami.

– Sábado 11 de julio en el Estadio de Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City.

Las declaraciones del defensor suizo fueron antagónicas al testimonio de su DT

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.